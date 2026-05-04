uznemiravanje javnosti

Objavljena snimka tipa koji je mahao zastavom Republike Srpske u Istri. Dobio izgon iz Hrvatske

V. B.

04.05.2026 u 19:05

Incident u Funtani
Incident u Funtani
Zbog mahanja i isticanja zastave Republike Srpske na balkonu terase hotela u Funtani 23-godišnjem državljaninu BIH policija je izdala rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i zabrani ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci

Istarska policija izvijestila je, kako smo prenijeli jutros, da su, postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su u petak 1. svibnja ujutro utvrdili da je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti".

Sada se na društvenim mrežama pojavila i snimka, a zastavu je mladiću policija privremeno oduzela, a o je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Provokaciju je pratila i pjesma s razglasa "A oj moja kućo na Grmeču". Riječ je o repertoaru Baje Malog Knindže, poznatog po srpskim nacionalističko-huškačkim pjesmama. Njegovi su nastupi u Hrvatskoj, ali i u Federaciji BiH, zabranjeni jer se tekstovi njegovih pjesama tretiraju kao govor mržnje.

