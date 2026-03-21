Robert Muelle

Umro bivši šef FBI-ja koji je istraživao rusko miješanje u izbore 2016.

V. B./Hina

21.03.2026 u 19:40

FBI
Izvor: Profimedia / Autor: Samuel Boivin / Alamy / Profimedia
Umro je bivši šef FBI-ja Robert Muelle, koji je istraživao rusko miješanje u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. , prenosi u subotu Reuters

O Muellerovoj smrti izvijestili su MS NOW i novinar New York Timesa koji je objavio izjavu pripisanu obitelji Mueller.

Nije naveden uzrok smrti Roberta Muellera, odlikovanog veterana Vijetnamskog rata koji je vodio FBI nakon napada na SAD 11. rujna 2001. New York Times prošle je godine izvijestio da Mueller ima Parkinsonovu bolest.

Mueller se 2013. umirovio nakon 12 godina na čelu FBI-ja, ali ga je četiri godine kasnije visoki dužnosnik Ministarstva pravosuđa pozvao natrag u javnu službu, kao posebnog savjetnika kako bi preuzeo istragu o ruskom miješanju u izbore.

Mueller je proveo 22-mjesečnu istragu koja je rezultirala optužnicama protiv 34 osobe, uključujući nekoliko Trumpovih suradnika, kao i ruskih obavještajnih časnika i tri ruske tvrtke, te nizom priznanja krivnje i osuđujućih presuda.

Na kraju je odustao od podizanja kaznene optužnice protiv republikanskog predsjednika, gorko razočaravši mnoge demokrate.

Trump je u subotu na Truth Socialu napisao: "Dobro, drago mi je da je mrtav. Više ne može naštetiti nevinim ljudima."

Muellerova istraga o Rusiji, detaljno opisana u izvješću iz 2019. na 448 stranica, razotkrila je ono što su Mueller i američke obavještajne agencije opisali kao rusku kampanju hakiranja i propagande s ciljem sijanja razdora u SAD-u, ocrnjivanja demokratske predsjedničke kandidatkinje iz 2016. Hillary Clinton i poticanja Trumpa, kandidata kojeg je Kremlj preferirao.

Rusija je negirala miješanje u izbore.

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Izraelska vojska objavila kartu: Ovo je domet iranskih raketa
Netanyahu dao potporu Orbanu: On znači stabilnost i sigurnost

