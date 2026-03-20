Zašto američki FBI kupuje podatke o lokaciji ljudi i kako ih koristi?

Vrhovni sud SAD-a presudio je kako četvrti amandman na Ustav SAD-a, koji štiti od 'nerazumne pretrage i oduzimanja', zabranjuje prikupljanje povijesti lokacija pojedinaca bez naloga. Kupnja takvih informacija, obično masovno, može zaobići ovaj uvjet, što mnogi zagovornici zaštite privatnosti nazivaju neustavnom praksom.

Priznanje prvog čovjeka FBI-a navelo je mnoge da se zapitaj u kako privatni podaci uopće dospijevaju u ruke američke vlade - i kako savezne agencije za provedbu zakona mogu koristiti te podatke za praćenje boravišta ljudi? Savezne agencije za provedbu zakona općenito moraju dobiti nalog, koji zahtijeva utvrđivanje opravdanog razloga pred sudom, za prikupljanje povijesnih ili podataka o lokaciji mobitela u stvarnom vremenu.

Što je rekao Kash Patel?

Priznanje direktora FBI-a došlo je kao odgovor na pitanje Rona Wydena, demokratskog senatora i dugogodišnjeg protivnika nadzora Amerikanaca bez naloga.

Wyden je Patelu rekao kako je njegov prethodnik, Christopher Wray, 2023. godine svjedočio kako FBI u to vrijeme nije kupovao podatke o lokaciji dobivene iz internetskog oglašavanja, iako je priznao kako je to činio u prošlosti.

Wydena je zanimalo je li to i dalje slučaj. 'Kupujemo komercijalno dostupne informacije koje su u skladu s ustavom i zakonima prema Zakonu o privatnosti elektroničkih komunikacija, i to je dovelo do nekih vrijednih obavještajnih podataka za nas', odgovorio je Patel.

Wyden je to nazvao nečuvenim zaobilaženjem Ustava, posebno opasnim u svjetlu korištenja umjetne inteligencije za pretraživanje ogromnih količina privatnih informacija.

Odakle potječu podaci o lokaciji?

U većini slučajeva priča počinje s pametnim telefonima. Mobilne aplikacije mogu precizno i ​​često pratiti kretanje kako bi usluge poput aplikacija za mapiranje bile korisne.

Tako prikupljene podatke moguće je upakirati i prodati, što je temeljni poslovni model za brojne besplatne i jeftine aplikacije.

Što vlast može saznati iz privatnih podataka o lokaciji?

Vladine agencije, tvrtke, pa čak i zlonamjerni akteri mogu kupiti i koristiti podatke o lokaciji kako bi saznali intimne pojedinosti o vama - primjerice, kojim putem idete na posao, gdje spavate, kamo vozite djecu u vrtić, s kime provodite vrijeme, kakvim okupljanjima nazočite i tome slično.

Tko prodaje privatne podatke o lokaciji?

Posrednici podataka, tvrtke koje kupuju, prikupljaju i prodaju širok niz podataka. Te tvrtke često kupuju velike količine od programera aplikacija, a ponekad i informacije o imenu, spolu, zdravlju, političkim preferencijama i vlasništvu nad domom. To je postala unosna industrija vrijedna milijarde američkih dolara.

Kada aplikaciji date dopuštenje za uvid u vašu lokaciju, dajete i drugim tvrtkama čiji je softver ugrađen u tu aplikaciju pristup vašoj lokaciji. Teško je i znati, a kamoli kontrolirati što s time rade.

Posrednici podataka mogu potaknuti razvojne programere aplikacija na prodaju korisničkih podataka plaćanjem po korisniku za izravan pristup na njihov uređaj, što može omogućiti posredniku podataka dobivanje podataka o lokaciji kada je aplikacija otvorena ili kad god je telefon uključen, čak i ako je aplikacija zatvorena.