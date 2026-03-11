Trump: Nisam zabrinut da bi Iran mogao izvesti napade na američkom tlu

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran prije gotovo dva tjedna, dovodeći rat u regiju Perzijskog zaljeva. Teheran je izveo uzvratne napade kao odgovor na napade u kojima su ubijeni visoki iranski dužnosnici, uključujući vrhovnog vođu Islamske Republike.

Upitan u srijedu je li zabrinut da bi Iran mogao odvesti svoju odmazdu korak dalje pokretanjem napada na američko tlo, Trump je novinarima rekao: "Ne, nisam."

ABC News je izvijestio da je FBI upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao uzvratiti na američke napade lansiranjem dronova na zapadnu obalu.