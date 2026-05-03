Smrtonosna utrka se nastavlja: Ukrajinci imaju novi adut na bojištu

Iako General Cherry novi sustav predstavlja kao važan iskorak, sama tehnologija nije potpuno nova. Na ukrajinskom tržištu već postoje slična rješenja: lagani, relativno jeftini dronovi sposobni nositi između pet i osam kilograma streljiva na udaljenostima do 50 kilometara. Svi oni, uključujući Hmarinku, očito su nadahnuti ruskim dronom Molnija’ koji se na bojištu počeo sve češće pojavljivati tijekom 2024. godine.

Tvrtka navodi da Hmarinka, što u prijevodu znači ‘oblačić’, nosi sedam puta veći teret i ima dvostruko veći domet od standardnih FPV dronova . Cijena zasad nije objavljena, no General Cherry je najavio da će prvu seriju od 150 dronova besplatno predati ukrajinskim obrambenim snagama kako bi prikupio povratne informacije nakon borbene uporabe.

Molnija je za Ukrajinu predstavljala neugodno iznenađenje. Za razliku od uobičajenih kvadkopterskih FPV dronova, mogla je nositi znatno više eksploziva i pogađati ciljeve na udaljenostima do 50 kilometara. Time su pod prijetnju došla i područja koja su se ranije smatrala relativno sigurnom pozadinom.

Jedan od glavnih problema za ukrajinsku obranu bila je otpornost Molnije na elektroničko ometanje. Ukrajinski stručnjak za radiotehnologiju i savjetnik ministra obrane Serhij Beskrestnov rekao je da se frekvencija na kojoj taj dron radi ne može lako utvrditi jer letjelica samo prima upravljačke signale i ne šalje povratni signal. Prema njegovim riječima, upravljanje može biti u rasponu od 150 do 2800 MHz, što ometanje čini zahtjevnijim i energetski skupljim.

Jeftini dronovi za masovnu uporabu

Prva ukrajinska prilagodba ruske Molnije, poznata kao Bliskavka, razvijena je obrnutim inženjeringom zarobljene ruske letjelice. Hmarinka se uklapa u istu širu kategoriju jeftinih kamikaza-dronova namijenjenih masovnoj proizvodnji i uporabi. Takvi sustavi mogu se koristiti za napade na oklopna vozila, skladišta, položaje pješaštva, ali i za iscrpljivanje ruske protuzračne obrane.

Ihor Fedirko, izvršni direktor Ukrajinskog vijeća obrambene industrije, rekao je za Kyiv Independent da su upravo cijena i brzina proizvodnje ključni razlozi zbog kojih se ovakva rješenja mogu natjecati na tržištu. Profesor zrakoplovnog inženjerstva Vitalij Zajcev istaknuo je da je za letjelice fiksnih krila u ovoj kategoriji presudno to što su lagane, ali prije svega jeftine.

General Cherry, osnovan u rujnu 2023., u međuvremenu je postao jedan od većih ukrajinskih proizvođača dronova. Tvrtka proizvodi i presretački dron ‘Bullet’, kao i veće količine FPV dronova. U ožujku je potpisala ugovor s američkim obrambenim proizvođačem Wilcox Industries o proizvodnji dronova u saveznoj državi New Hampshire, što je dio šireg nastojanja ukrajinske obrambene industrije da širi proizvodnju izvan zemlje.