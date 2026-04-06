Ukrajinci izveli jedan od najznačanijih udara: Pogođen terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcija

Napad bi mogao biti jedan od najznačajnijih ukrajinskih udara na ruska crnomorska postrojenja od početka rata. Kijev u proteklih mjesec dana jača napade na rusku infrastrukturu, piše Reuters.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Ukrajina napala utovarne objekte CPC-ja bespilotnim letjelicama. Terminal CPC-a Južna Ozerejevka izvozi naftu iz Kazahstana, a među njegovim dioničarima su i američki Chevron i Exxon Mobil.

Na stranici CPC-ja stoji da je riječ o projektu u kojem sudjeluju Rusija, Kazahstan i „vodeće međunarodne naftne i plinske kompanije”.

„Kijevski režim namjerno je napao objekte međunarodne tvrtke Kaspijski naftovodni konzorcij kako bi nanio maksimalnu ekonomsku štetu njezinim najvećim dioničarima – energetskim tvrtkama iz SAD-a i Kazahstana”, stoji u priopćenju.