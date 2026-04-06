GOLEMA EKONOMSKA ŠTETA

Ukrajinci izveli jedan od najznačanijih udara: Pogođen terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcija

M.Č./Hina

06.04.2026 u 18:46

Ukrajinski vojnici Izvor: EPA / Autor: Maria Senovilla
Rusija je objavila da su ukrajinski dronovi napali crnomorski terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcija (CPC) preko kojeg putuje 1,5 posto svjetske opskrbe naftom

Napad bi mogao biti jedan od najznačajnijih ukrajinskih udara na ruska crnomorska postrojenja od početka rata. Kijev u proteklih mjesec dana jača napade na rusku infrastrukturu, piše Reuters.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Ukrajina napala utovarne objekte CPC-ja bespilotnim letjelicama. Terminal CPC-a Južna Ozerejevka izvozi naftu iz Kazahstana, a među njegovim dioničarima su i američki Chevron i Exxon Mobil.

Na stranici CPC-ja stoji da je riječ o projektu u kojem sudjeluju Rusija, Kazahstan i „vodeće međunarodne naftne i plinske kompanije”.

„Kijevski režim namjerno je napao objekte međunarodne tvrtke Kaspijski naftovodni konzorcij kako bi nanio maksimalnu ekonomsku štetu njezinim najvećim dioničarima – energetskim tvrtkama iz SAD-a i Kazahstana”, stoji u priopćenju.

Terminal CPC-ja, smješten jugozapadno od Novorosijska, prerađuje 80 posto kazahstanskog izvoza sirove nafte.

Dva izvora rekla su Reutersu da je u noći na ponedjeljak u odvojenom incidentu izbio požar na naftnom terminalu Šesharis, udaljenom oko 15 kilometara od terminala CPC-ja. 

Kroz Šesharis u pravilu prođe između 600 tisuća i 700 tisuća barela sirove nafte dnevno. Prošle je godine izvezao 19,8 milijuna tona naftnih derivata, prenosi Reuters. 

