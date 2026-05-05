U Zadru rade na priuštivom stanovanju: Novogradnja i subvencija rata kredita

Tijekom posjeta Zadru u ponedjeljak ministar graditeljstva Branko Bačić je uručio ugovore za darovanje zemljišta za izgradnju stanova u sklopu realiziranja priuštivog stanovanja.

Kako navodi RTL, uz novi projekt na Smiljevcu, u tom ze gradu već izgrađeno oko 500 POS-ovih stanova, a zadarski gradonačelnik Šime Erlić navodi da imaju listu od preko 1200 zainteresiranih, a APN-ov projekt će pokazati koliko će još stanova izgraditi.

U međuvremenu, mladi u Zadru upozoravaju da je kupiti stan u novogradnji u zadarskoj županiji. Najjeftinije kvadrate je teško naći ispod tri tisuće eura, a luksuznija novogradnja se vrti u rangu od osam do 10 tisuća eura.

'700 eura, 800 eura, evo čim je neki malo bolji stan da nije samo jedna soba, odmah to ide u nebo. Čak hiljadu eura ako je za dvoje ljudi, rekao je mladi Zadranin Ante Matulina, prenosi net.hr.