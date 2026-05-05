U Zadru rade na priuštivom stanovanju: Novogradnja i subvencija rata kredita

Ministar graditeljstva Branko Bačić dao je županiji ugovor prema kojemu se državno zemljište u općini Ražanac namijenjuje za gradnju novih obiteljskih kuća. Županija nudi i subvencioniranje rata kredita, ali POS stanovi nisu građeni ujednačeno, a najjeftiniji kvadrati zadarske novogradnje je teško naći ispod 3000 eura, što otežava pronalazak vlastitog doma mladima
Tijekom posjeta Zadru u ponedjeljak ministar graditeljstva Branko Bačić je uručio ugovore za darovanje zemljišta za izgradnju stanova u sklopu realiziranja priuštivog stanovanja.
Kako navodi RTL, uz novi projekt na Smiljevcu, u tom ze gradu već izgrađeno oko 500 POS-ovih stanova, a zadarski gradonačelnik Šime Erlić navodi da imaju listu od preko 1200 zainteresiranih, a APN-ov projekt će pokazati koliko će još stanova izgraditi.
U međuvremenu, mladi u Zadru upozoravaju da je kupiti stan u novogradnji u zadarskoj županiji. Najjeftinije kvadrate je teško naći ispod tri tisuće eura, a luksuznija novogradnja se vrti u rangu od osam do 10 tisuća eura.
'700 eura, 800 eura, evo čim je neki malo bolji stan da nije samo jedna soba, odmah to ide u nebo. Čak hiljadu eura ako je za dvoje ljudi, rekao je mladi Zadranin Ante Matulina, prenosi net.hr.
Neujednačena kvaliteta POS-ovih stanova: Subvencije kreditnih rata do 300 eura
Uz cijene, problem je i neujednačena kvaliteta POS-ovih stanova , čega je svjesna i vladajuća koalicija u gradu, ali i ministar Bačić koji je pozvao sve kupce na prijavu loše izvedenih radova kako bi se problemi otklonili. 'Vrlo je vjerojatno da je među tih 9 tisuća stanova, gdje se izmijenilo stotine izvođača, da je došlo do određenih propusta, međutim postoji jamstvo, postoje garancije za dobro izvršene radove', kazao je Bačić.
U međuvremenu, država je u općini Ražanac prepustila 22 tisuće kvadrata za izgradnju obiteljskih kuća po 80 posto povoljnim cijenama zemljišta, a Zadarska županija sa svoje strane nudi i subvencioniranje rate kredita do 300 eura mjesečno.
'Imamo dva poziva, dva programa. Jedan je za izvanbračne i bračne zajednice, a drugi je za samohrane roditelje jer smo time htjeli zaštititi samohrane roditelje da nemaju konkurenciju u dobivanju te potpore", istaknuo je zadarski župan Josip Bilaver iz redova HDZ-a.