Nestao zagrebački kantautor: Već tjedan dana nema mu traga

Prema podacima objavljenima na službenoj stranici Nestali.gov.hr, Agejev je rođen 1980. u Zagrebu, hrvatski je državljanin i ima prebivalište u Zagrebu. Posljednji put viđen je u Kupjačkoj ulici, odakle se, prema navodima u evidenciji nestalih osoba, udaljio s adrese u nepoznatom smjeru.

Riječ je o muškarcu visokom 189 centimetara, srednje tjelesne građe, okrugla lica i smeđih očiju. U opisu se navodi potpuna ćelavost, a u napomeni da je obrijane glave. Kako prenosi Jutarnji list radi se o poznatom zagrebačkom kantautoru.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o Igoru Agejevu da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-adrese nestali@nestali.hr.