Dubrovački proračun rebalansom uvećan na 209,8 milijuna eura

„Povećanje je planirano realno, prema podacima o realizaciji u prvom dijelu godine . Jasno vidimo koje stavke proračuna rastu pa smo sukladno tome planirali povećanje prihoda. U stavci pravnih poslova osigurali smo 1,7 milijuna eura zbog dugogodišnjih pravnih sporova. Grad je izgubio 930 tisuća eura vrijedan spor s tvrtkom Razvoj Golf , kojoj je na javnom natječaju prodao zemljište na Srđu nakon čega se na to zemljište uknjižila Republika Hrvatska.

Obrazlažući prijedlog rebalansa glavnog gradskog financijskog dokumenta, dubrovački gradonačelnik Mato Franković naglasio je da je riječ o tehničkom rebalansu zbog osnivanja dva nova upravna odjela, ali su izvršene i financijske korekcije.

Imamo objektivne šanse u reviziji postupka, ali presudu moramo izvršiti. U drugom slučaju, 800 tisuća eura je na posebnom računu Fine dok se ne riješi spor oko drvene građe Šipada, koja se iz skladišta u luci koristila u ratu za zaštitu spomenika kulture. Uvjeren sam da ćemo taj spor dobiti. Uz to, planiramo dodatnih 900 tisuća eura za asfaltiranje do rujna, a 100 tisuća eura planiramo za sanaciju dotrajalog stadiona u Lapadu“, objasnio je Franković.

Oporbena vijećnica Centra Viktorija Knežević upozorila je na nedostatak pravog dijaloga s građanima pri stvaranju proračuna, budući da projekt participativnog budžetiranja nosi manje od jedan posto ukupnog iznosa.

„Čiji je ovo novac i tko ima pravo odlučivati o njemu? Potreban je drukčiji odnos prema građanima koji pune gradski proračun, a često jedva pune vlastiti budžet. Participativno budžetiranje treba obuhvatiti puno veći dio proračuna, a prije donošenja s građanima treba razgovarati. Proračun nije bankomat uskog kruga ljudi. Građani imaju pravo odlučivati u većoj mjeri nego danas“, rekla je Knežević.

Za Akademiju filam 150 tisuća eura

„Bilo bi dobro da vijećnici znaju koliko sporova vodi Grad Dubrovnik“, rekla je Anita Bonačić Obradović (SDP) i postavila pitanje osnivanja Akademije filma za koju je planirano 150 tisuća eura, a gradonačelnik Franković odgovorio je da će Grad Dubrovnik biti partner Sveučilištu u Dubrovniku.

U raspravi se spomenulo i najavljeno donošenje novog Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, a gradonačelnik Franković istaknuo je da je izradu prepustio stručnim službama te ga još uvijek nije vidio.

„Glavni cilj je maksimalno zaštititi uže središte grada, od Orsule do Kantafiga. Izvan tog obuhvata se grad može širiti prema Pobrežju, Orašcu i Gornjim selima. Po prvi put su u izradi GUP-a sudjelovali i gradski kotarevi. Imat ćemo javno predstavljanje pa će svi nezadovoljni moći iznijeti svoje mišljenje“, poručio je Franković.

Prvi rebalans dubrovačkog proračuna za 2026. prihvaćen je većinom glasova. Podržala ju je vladajuća većina (HDZ, DDS, DUSTRA, HSU, Hrvatski suverenisti) s dvanaest glasova, dok je suzdržano bilo petero vijećnika oporbe (SDP, Srđ je grad, Centar).