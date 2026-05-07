Dubrovnik otkrio nezakoniti model poslovanja rent-a-car agencija i agregatora? 'To je organizirani kriminal!'

„Agregatori su od agencija uzimali u najam veliki broj vozila. Angažirali su vozače koji ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje autotaksi djelatnosti, platili im minimalac te su se navedena vozila potom uključivala na platforme Uber i Bolt i tako je započinjao nezakoniti posao, o čemu su izvještavali brojni hrvatski mediji", tvrdi Grad u priopćenju.

Zona posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre uvedena je prošle godine, a predstavnici rent-a-car agencija zatražili su u srijedu njezinu izmjenu ili ukidanje jer smatraju da Grad Dubrovnik prebacuje odgovornost na tvrtke i njihove direktore, umjesto kažnjavanja vozača iznajmljenih vozila.

Iz Grada Dubrovnika poručuju da veliki broj kazni u iznosu 29 milijuna eura, izdanih zbog nepropisnog prolaska rent-a-car vozila kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre, " nije slučajnost niti rezultat nesnalaženja, već je riječ o organiziranom modelu poslovanja iza kojeg stoji sprega velikih agregatora i pojedinih rent-a-car agencija".

Pojedine rent-a-car kuće omogućile su obavljanje autotaksi prijevoza bez prethodne registracije vozila za taksi djelatnost i bez ispunjavanja zakonskih normi propisanih Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Tako su agregatorima osigurane višemilijunske zarade, dok su oštećeni proračuni jedinica lokalne samouprave, ali i državni proračun.

Grad ističe da su njegove službe tijekom prve godine primjene Zone posebnog prometnog režima uočile da unatoč jasnim upozorenjima određeni broj rent-a-car vozila svakodnevno čini desetke prekršaja prolazeći kroz Zonu, a broj kazni bio je višestruko veći nego kod građana, posjetitelja grada ili bilo koje druge djelatnosti.

"Zbog bojazni da će ovakav način rada biti otkriven, rent-a-car tvrtke otkazale su usluge odvjetnicima koji su ih prethodno zastupali i potom angažirale odvjetnika specijaliziranog za kazneno pravo, iako se ono na što oni upozoravaju isključivo odnosi na prekršajni postupak“, ističu iz Grada Dubrovnika.

Dodaju da posjeduju fotodokumentaciju s dokaznim materijalima na kojima su vidljiva vozila koja prije stupanja Zone na snagu imaju taksi znak, a nakon uvođenja regulacije nastavljaju s višekratnim dnevnim ulascima u Zonu, ali bez taksi znaka.

Dubrovačko Gradsko vijeće izglasalo je u utorak posebnu odluku za reguliranje prolaska rent-a-car vozila kroz Zonu, što je gradonačelnik Mato Franković nazvao "ispruženom rukom prema agencijama".

„Nakon agregatora najveći broj prekršitelja su rent-a-car vozila, aktiviranje kazni sve bi ih bacilo u stečaj. Naš cilj nije kažnjavati jer je njihov korisnik naš gost. Omogućavamo im da u sinergiji spriječimo daljnju mogućnost neovlaštenih prolazaka, ali i da znaju kako kazne moraju platiti“, poručio je Franković.

Na prozivke oporbe da se ne može kazniti vozilo već vozač, Franković se poziva na Prekršajni zakon. „Zakon je vrlo jasan, riječ je o nečinjenju onih koji su mogli spriječiti počinjenje prekršaja. Uostalom, Grad Dubrovnik postupa sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, gdje ne moramo utvrditi vozača“, kaže.

No, umjesto dogovora s Gradom Dubrovnikom, 16 rent-a-car agencija odlučilo se na pravne korake te su podnijele zahtjev za ocjenu zakonitosti odluke na Visokom upravnom sudu.

„Mi smo ih primili u dobroj vjeri, a oni u lošoj vjeri pokrenuli pravne akte. Da sam ja kao oni, odmah bih aktivirao sve kazne pa neka pokušaju uzeti kredite za pripremu sezone. Ne bi ih dobili zbog evidentiranog duga. Oni koji krše odluke Grada Dubrovnika ne mogu biti partneri“, poručio im je Franković.