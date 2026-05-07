Trojac iz Ukrajine operirao po Hrvatskoj: Prevarenim ljudima dodatno krali novac

"U realizaciji tog cilja su poduzimali radnje na način da su za sada nepoznate osobe stupale u kontakte s osobama koje su ostvarile gubitke trgovinom na internetskoj platformi neistinito im prikazujući da je potrebno da prema njihovim uputama, na točno određene račune izvrše uplate novčanih sredstava s osnove plaćanja poreza, naknade za konverziju kriptovalute u euro, depozita te odvjetničkih usluga , dok će im oni zauzvrat omogućiti povrat uloženog novca koji su izgubili trgujući na internetskoj platformi", naveo je USKOK.

Na teret im se stavlja da su od kraja travnja do 8. kolovoza 2025., u Hrvatskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu - nakon što su saznali da je veći broj osoba ulaganjem značajnih novčanih iznosa u trgovinu dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom na jednoj internetskoj platformi ostvario gubitak uloženih sredstava - povezali u zajedničko djelovanje zajedno s još jednom osobom te više drugih nepoznatih osoba, odredivši kao cilj njihovog djelovanja pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti za sebe na štetu osoba koje su ostvarile financijske gubitke poslujući na predmetnoj platformi.

U slučajevima kada su kontaktirane osobe pristale na predaju novca u gotovini, optuženi trojac taj je novac preuzimao.

"Tako su došli do podatka da je jedan oštećenik uložio znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530 tisuća eura koju je zatim izgubio, nakon čega su ga u više navrata kontaktirale razne osobe, lažno se predstavljajući kao predstavnici jedne internetske platforme, zaposlenici Agencije za suzbijanje pranja novca iz Nizozemske i zaposlenici jedne banke iz Bruxellesa te su kod njega stvorili lažno uvjerenje da će mu omogućiti povrat značajnih uloženih novčanih iznosa i dobiti, a koje novčane iznose su te osobe navodno pronašle u njegovom digitalnom novčaniku. Zauzvrat su od oštećenika tražili da na drugoj internetskoj platformi otvori kripto račun te uplati iznose od 30 posto na ime depozita na te navodno pronađene novčane iznose i da plati potrebna porezna davanja, troškove konverzije kriptovalute u euro te nastale odvjetničke troškove", priopćio je USKOK.

Nakon što je oštećenik izvršio tražene uplate na račune više stranih trgovačkih društava, navedene su mu osobe nadalje neistinito prikazale da su pronašle i dodatan iznos od 2,13 milijuna eura koji mu pripada te da će mu biti izvršen povrat i daljnjeg iznosa od 1.93 milijuna eura, odnosno da će mu na ime povrata novca osigurati isplatu ukupnog iznosa od 4,07 milijuna eura ukoliko u korist banke iz Bruxellesa uplati iznos od 1,22 milijuna eura na ime navodnog depozita.

"Kada im je oštećenik rekao da taj novčani iznos ne može izvršiti direktnom uplatom na traženi bankovni račun, zatražili su ga da na ime plaćanja navodnog depozita, uvećanog za troškove njihove provizije, pripremi iznos od 1,3 milijuna eura u gotovini, te da im u skladu s njihovim uputama i traženjima, taj novčani iznos preda na određenoj lokaciji na području grada Dubrovnika do 8. kolovoza 2025.

Međutim, nakon što su osobe koje su kontaktirale s oštećenikom dale nalog okrivljenim ukrajinskim državljanima da od oštećenika na predmetnoj lokaciji preuzmu gotov novac, okrivljeni ukrajinski državljani uhićeni su od strane policijskih službenika neposredno prije dogovorene primopredaje novca", navodi USKOK.

Navodi se i da su krivljenici od oštećenika pribavili nepripadnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od najmanje 1,24 milijuna eura, dok su u pribavljanju daljnje koristi u iznosu od 1,3 milijuna eura spriječeni pravovremenom intervencijom policijskih službenika.