Država daje u zakup velik broj poslovnih prostora, ali i garaža. Najviše ih je u Zagrebu

Državne nekretnine u sedam hrvatskih gradova od ponedjeljka, 11. svibnja, nude pregled poslovnih prostora koje je moguće zakupiti na razdoblje od 10 godina, a prijave traju do 22. svibnja

Uz poslovne prostore, Državne nekretnine na natječaju su oglasile i garaže, a najveći broj njih nudi se u Zagrebu. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 za 16 četvornih metara u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj. Poslovni prostori na 10 godina Osim dviju garaža u Radauševoj i Šeferovoj ulici, u ponedjeljak se u Zagrebu mogu pregledati i tri ulična poslovna prostora u širem centru grada: u Vlaškoj ulici 80, veličine od 45 'kvadrata' te u Ulici kneza Domagoja 12 i Ulici kneza Trpimira 9 i 11.

Poduzetnici koji su pak zainteresirani za rad u Rijeci, u ponedjeljak na Banderovu mogu pogledati prostor od 50-ak 'kvadrata' u Tizianovoj 36A. U utorak, 12. svibnja, u Zagrebu se može pogledati mali poslovni prostor u prizemlju Vukovarske 226B i garaža u Lastovskoj 15. Slijede pregledi još dva poslovna prostora u Novom Zagrebu od 60-ak 'kvadrata' - u Ulici Brune Bušića 10 i u Sortinoj 1C, nasuprot Avenue Malla. U Splitu se u utorak može pogledati najmanji prostor s natječaja za zakup u Zagrebačkoj 21, od sedam četvornih metara, po početnoj cijeni od 350 eura, u zgradi nasuprot splitskog pazara, a u Sutivanu na Cresu nudi se 80-ak 'kvadrata' prostora. Zadnji dan pregleda u Zagrebu je srijeda, 13. svibnja, kada se mogu obići prostori na lokacijama: Primorska 31, Trg Vladka Mačeka 2, Nova cesta 29, Ozaljska 61 i garaža u Kikićevoj 9, a u Osijeku se u srijedu mogu pregledati dva prostora za zakup u Županijskoj 20, od 70-ak i 35 četvornih metara, s početnom zakupninom od 570,13 odnosno 288,52 eura.

