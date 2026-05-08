natječaj u ponedjeljak

Država daje u zakup velik broj poslovnih prostora, ali i garaža. Najviše ih je u Zagrebu

V. B.

08.05.2026 u 16:38

Garaža u Kikićevoj ulici u Zagrebu
Garaža u Kikićevoj ulici u Zagrebu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Državne nekretnine
Državne nekretnine u sedam hrvatskih gradova od ponedjeljka, 11. svibnja, nude pregled poslovnih prostora koje je moguće zakupiti na razdoblje od 10 godina, a prijave traju do 22. svibnja

Uz poslovne prostore, Državne nekretnine na natječaju su oglasile i garaže, a najveći broj njih nudi se u Zagrebu.

Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 za 16 četvornih metara u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj.

Poslovni prostori na 10 godina

Osim dviju garaža u Radauševoj i Šeferovoj ulici, u ponedjeljak se u Zagrebu mogu pregledati i tri ulična poslovna prostora u širem centru grada: u Vlaškoj ulici 80, veličine od 45 'kvadrata' te u Ulici kneza Domagoja 12 i Ulici kneza Trpimira 9 i 11.

Poduzetnici koji su pak zainteresirani za rad u Rijeci, u ponedjeljak na Banderovu mogu pogledati prostor od 50-ak 'kvadrata' u Tizianovoj 36A.

U utorak, 12. svibnja, u Zagrebu se može pogledati mali poslovni prostor u prizemlju Vukovarske 226B i garaža u Lastovskoj 15. Slijede pregledi još dva poslovna prostora u Novom Zagrebu od 60-ak 'kvadrata' - u Ulici Brune Bušića 10 i u Sortinoj 1C, nasuprot Avenue Malla.

U Splitu se u utorak može pogledati najmanji prostor s natječaja za zakup u Zagrebačkoj 21, od sedam četvornih metara, po početnoj cijeni od 350 eura, u zgradi nasuprot splitskog pazara, a u Sutivanu na Cresu nudi se 80-ak 'kvadrata' prostora.

Zadnji dan pregleda u Zagrebu je srijeda, 13. svibnja, kada se mogu obići prostori na lokacijama: Primorska 31, Trg Vladka Mačeka 2, Nova cesta 29, Ozaljska 61 i garaža u Kikićevoj 9, a u Osijeku se u srijedu mogu pregledati dva prostora za zakup u Županijskoj 20, od 70-ak i 35 četvornih metara, s početnom zakupninom od 570,13 odnosno 288,52 eura.

Državne nekretnine u Zagrebu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Državne nekretnine

U četvrtak, 14. svibnja, poduzetnici zainteresirani za rad u Varaždinu i Daruvaru mogu pogledati prostor od 60-ak 'kvadrata' na varaždinskom Malom placu te 20-ak kvadrata na daruvarskom Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Svi poslovni prostori u zakup se daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine.

Ponude za zakup mogu predati pravne osobe, fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i sve ostale fizičke osobe koje podnose ponude za garaže, izvijestili su iz Državnih nekretnina.

Fotografije svi prostora mogu se pogledati na stranicama Državnih nekretnina.

Drama u Njemačkoj: Naoružani otmičari upali u banku, talačka kriza traje satima
Tomašević odgovorio Penavi: Što se tiče njega...
Željko Travica kriv za ratni zločin! Nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i ubijao ih

