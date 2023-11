U fotelju je 'upao slučajno', mandat mu obilježile afere, a pamtit će ga se po svađi s Milanovićem

Do izbora nije došlo ni brzo ni lako, gotovo do zadnjeg dana se kao glavni kandidat spominjao ministar branitelja Tomo Medved , u kojem slučaju bi se išlo na spajanje obrane i branitelja u jedno ministarstvo, a u jednom trenutku se neslužbeno spominjao i tadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat . No, u vruću fotelju ministarstva koje godinama prate razne afere ipak je zasjeo Banožić, pred kojim je bilo dovršenje više poslova koje su započeli njegovi prethodnici kao što su nabava helikoptera Black Hawk, oklopnih vozila Bradley, obalnih ophodnih brodova, ali i onaj najskuplji - nabava borbenih aviona.

Banožićev mandat obilježio je i pad drona Tupoljev Tu-141 Striž na Zagreb u ožujku 2022., koji je pokazao ne samo izuzetnu slabost hrvatske protuzračne obrane, nego i istu takvu slabost NATO-a, budući da je dron preletio teritorij tri države članice NATO-a (Rumunjske, Mađarske i Hrvatske), a da ga nitko nije ni identificirao, a kamoli presreo ili srušio. Iako se Banožića ne može smatrati odgovornim za tu slabost PZO-a, jer se u njega nije ulagalo godinama, zanimljiva je njegova reakcija na taj događaj. Ministrov odgovor na to, naime, bila je objava da će se ići u modernizaciju sustava protuzračne obrane kako bi hrvatski građani bili sigurni, pa se dogovorilo da Hrvatska od Francuske kupi sustav Mistral . No, ono što ministar nije komunicirao je da je to sustav kratkog dometa i da ga Hrvatska nabavlja isključivo da bi mogla zaštititi borbene avione Rafale, jednom kad budu isporučeni, dok su na zemlji u bazi na Plesu. S maksimalnim dometom od 7,5 kilometara, takvi sustavi ne mogu štititi veće područje Republike Hrvatske i ne bi mogli spriječiti neki novi Striž koji bi letio prema Zagrebu ili nekom drugom hrvatskom gradu, pa neće puno doprinijeti sigurnosti hrvatskih građana.

Sve godine Banožićeva mandata, kao i godinama prije, provlačio se problem održavanja protupožarnih zrakoplova u Zrakoplovno-tehničkom zavodu (ZTC), no on je jedini ministar obrane do sada koji je izjavljivao kako MORH s tim nema veze i da je to isključiva odgovornost ZTC-a, iako su kanaderi i zračni traktori vlasništvo MORH-a. Prošle godine se doznalo da ga je Vojna sigurnosno-obavještajna agencija upozorila da bi moglo biti problema s remontom kanadera zbog čega ne bi bili spremni za protupožarnu sezonu, ali da se on na to upozorenje oglušio. Kasnilo se s početkom gradnje hangara za helikoptere Black Hawk, a zbog pogrešne procjene posao gradnje jednog hangara plaćen je 1,5 milijuna kuna (oko 200.000 eura) više nego što je to trebalo.

Ljetos je pažnju javnosti zaokupljala njegova želja napredovanja u akademskom zvanju, odnosno pokretanje procesa dobivanja titule izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Među uvjetima koji su mu se vrednovali za napredovanje bio je i priručnik o e-marketingu koji je objavljen na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru koji je prepun zastarjelih pojmova, pa se javnost najviše zabavljala time da je ministar 2020. pisao o prednostima slanja e-maila kako se podaci ne bi trebali kopirati na diskete. Koji mjesec prije, u travnju 2022. doznalo se da je ministar zatražio i dobio APN-ovu subvenciju za kredit od 100.000 eura za izgradnju kuće, iako ima veliki stan u Vinkovcima, a u Zagrebu također živi u velikom državnom stanu. Subvencija mu je iznosila oko 25.000 eura.