Željko Komšić u UN-u žestoko napao Hrvatsku, pljušte reakcije

Komšić je uvjeren da je 'jedna od zemalja', a mediji bliski njegovoj političkoj opciji navodili su kako se radi o Hrvatskoj, 'dala financijsku donaciju Europskom sudu za ljudska prava i pojavila se kasnije, u tom istom predmetu kao zainteresirana strana, što je izraz klasične političke korupcije'. „Zato se ovdje postavlja logično pitanje – mogu li se presude međunarodnih sudova kupiti?“, rekao je Komšić.

Komšić, nominalno hrvatski član Predsjedništva BiH kojega hrvatske političke stranke u toj zemlji snažno kritiziraju jer je u četiri navrata biran u državni vrh glasovima Bošnjaka, osvrnuo se sinoć s govornice UN-a na odluku Velikoga vijeća ESLJP-a koje je nedavno konačno odbilo žalbu Kovačevića tvrdeći da on nije žrtva diskriminacije kako je to tvrdio.

U predmetu Slavena Kovačević protiv BiH, Republika Hrvatska se uključila u slučaj jer je utvrđeno kako on ima hrvatsko državljanstvo. Istodobno u žalbi ESLJP-u se Kovačević izjasnio kao Bosanac koji je tvrdio ne može birati političke predstavnike s određenog teritorija zemlje jer nije jedan od pripadnika konstitutivnih naroda.

Utvrđeno je međutim kako se on ranije izjašnjavao kao Hrvat na temelju čega je ranije biran u Gradsku skupštinu u Sarajevu, te da posjeduje hrvatsko državljanstvo. Komšić se međutim nije zaustavio na tvrdnjama o upletenost Hrvatske i ESLJP-a nego je nastavio da je u 'obaranju presude' aktivno sudjelovao i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Komšić je naveo da je Schmidt uložio 'enormna financijska sredstva iz nepoznatih izvora' u obaranje te presude.

Malo vijeće Europskog suda za ljudska je najprije prihvatio, a zatim je veliko vijeće toga suda osporilo žalbu Komšićeva savjetnika Slavena Kovačevića. Komšić i najveći broj bošnjačkih stranaka zagovara ukidanje utjecaja triju konstitutivnih naroda u političkome životu zemlje, što je međutim definirano Daytonskim mirovnim sporazumom i Ustavom te zemlje.

ESLJP je dobio pet presuda kojima se inzistira na otklanjanju diskriminacije manjina i drugih građana u odnosu na tri konstitutivna narode, no pritom se ne traži dokidanje njihovih prava.

Istup trenutačnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Komšića osudio je ministar pravosuđa BiH Davor Bunoza koji je ocijenio da je nanio štetu državi BiH. „Kad član Predsjedništva BiH u UN-u sugerira da su suci Europskog suda za ljudska prava kupljeni donacijama jer mu se ne dopada presuda Velikog vijeća ESLJP-a, to nije samo teorija urote, to je diplomatski autogol i nova zloporaba govornice za urušavanja ugleda vlastite države“, napisao je Bunoza na X profilu.