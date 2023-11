Završi li slučaj na sudu, Banožiću prijeti višegodišnji zatvor

Iz izjave zamjenice državne odvjetnice iz Vukovara Biljane Luburić, nedvojbeno je da je prometnu nesreću u kojoj je poginuo vozač kombija Goran Šarić , svojim terencem Nissan Terrano izazvao Mario Banožić, i to zato što je "krenuo u pretjecanje teretnog vozila ne uvjerivši se prethodno da to može učiniti na siguran način dok je iz suprotnog smjera nailazilo kombi vozilo".

Iako to još nije službeno potvrđeno, protiv ministra će morati biti pokrenut postupak zbog izazivanja prometne nesreće, a bude li osuđen čekala bi ga moguće višegodišnja zatvorska kazna, što će ovisiti o otegotnim i olakotnim okolnostima koje bi se iznijele tijekom postupka. Kazneni zakon u članku 227. kaže da će sudionik u prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove nesreću sa smrtnom posljedicom biti kažnjen kaznom zatvora od tri do 15 godina, a ako je to djelo počinjeno iz nehaja predviđena kazna je od jedne do osam godina zatvora.