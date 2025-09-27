Tisuće ljudi u Düsseldorfu prosvjedovalo u znak solidarnosti s Palestincima

Policija je u tome zapadnonjemačkom gradu rasporedila velik broj policajaca, ali je glasnogovornik poslijepodne rekao da je događaj bio miran.

Ruta marša išla je od glavnoga željezničkog kolodvora kroz centar grada. Neki su sudionici u Düsseldorf stigli autobusima iz drugih dijelova Njemačke.

Prosvjed je održan pod sloganom "Nećemo zaboraviti Gazu - Sloboda za Palestinu i sve potlačene narode."

Istodobno se očekuje da se i u Berlinu na velikom prosvjedu protiv izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze okupe deseci tisuća ljudi.