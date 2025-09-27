Tisuće ljudi u Düsseldorfu prosvjedovalo u znak solidarnosti s Palestincima

Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu na prosvjedu u Düsseldorfu da bi skrenuli pozornost na tešku situaciju Palestinaca u ratom razorenom Pojasu Gaze
Policija je u tome zapadnonjemačkom gradu rasporedila velik broj policajaca, ali je glasnogovornik poslijepodne rekao da je događaj bio miran.
Ruta marša išla je od glavnoga željezničkog kolodvora kroz centar grada. Neki su sudionici u Düsseldorf stigli autobusima iz drugih dijelova Njemačke.
Prosvjed je održan pod sloganom "Nećemo zaboraviti Gazu - Sloboda za Palestinu i sve potlačene narode."
Istodobno se očekuje da se i u Berlinu na velikom prosvjedu protiv izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze okupe deseci tisuća ljudi.
Sukob u Gazi započeo je 7. listopada 2023. velikim napadom Hamasa i ostalih militantnih skupina na južni Izrael. Tada je poginulo oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto i odvedeno u Gazu.
Prema zdravstvenim vlastima Gaze, koje su pod kontrolom Hamasa, od tada je ubijeno više od 65.500 Palestinaca, a riječ je o civilima i borcima.
Neovisna istraga Ujedinjenih naroda ovaj je mjesec objavila kako je utvrđeno da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi. Agencije UN-a također ističu da brojni stanovnici Gaze gladuju.
Izraelska vlada odlučno odbacuje optužbe za genocid te tvrdi da rat vodi u samoobrani i u skladu s međunarodnim pravom. Ista ta vlada tvrdi i da se u Pojas Gaze doprema dovoljno hrane te optužuje militante Hamasa za krađu humanitarne pomoći.