Bosanac poziva na zaustavljanje betonizacije obale Drave, traži izmjenu projekta

Kad se jednom pošalje upit s upozorenjem da se neko europsko pravo krši negdje na lokalnoj razini, kao što je slučaj ovdje u Osijeku, onda će se pokrenuti postupak odnosno Europska komisija će morati dati odgovor krši li se ili ne europsko pravo, istaknuo je Bosanac na konferenciji za novinare i dodao da mu je zanimljivo pitanje na koji je način tako zamišljen projekt u skladu s EU Uredbom o obnovi prirode.

Kad je riječ o projektu na Dravi, kaže da je nastala polemika oko toga je li trebalo raditi Studiju utjecaja na okoliš, imajući u vidu da se radi o Natura 2000. području, zbog čega oni koji planiraju projekte moraju biti 'ekstra dodatno oprezni'.

Napomenuo je i da se mnogi europski gradovi "muče" kako bi našli prostora u svojim urbanističkim planovima i vrate zelenilo odnosno maknu beton jer je temperatura u velikim gradovima narasla pa se javni radovi više ne mogu raditi u kolovozu.

Predsjednica osječkog ogranka Platforme Možemo! i gradska vijećnica Katarina Kruhonja zatražila je od investitora projekta "Hrvatskih voda" da se taj dio urbane obale grada Osijeka uredi hortikulturnom gradnjom, umjesto planiranom betonizacijom. U protivnom će se, smatra, rijeka Drava "okovati" s oko 10.000 tona betona, a poznato i omiljeno šetalište, kupalište i prirodna oaza usred grada postat će i doslovce 'hotspot'.