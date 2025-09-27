Glumac Vijay organizirao politički skup: Poginulo 36 ljudi, a među njima i osmero djece

Vijay, jedan od najpopularnijih glumaca u toj državi zadnja tri desetljeća, privlači velika mnoštva na svojim skupovima otkako je osnovao svoju političku stranku 2024. Vodi kampanju za državne izbore početkom 2026.

Politički skup koji je organizirala Vijayjova politička stranka Tamilaga Vettri Kazhagam održan je u okrugu Karuru.

Premijer MK Stalin rekao je da je među poginulima osmero djece i 16 žena.

Video snimke koje su objavili mjesni mediji pokazuju tisuće ljudi oko velikog vozila na kojem Vijay govori. Tijekom skupa on je ljudima bacao boce s vodom i zatražio pomoć policije kada je situacija izmakla kontroli.

To nije prvi put da je bilo problema na njegovim skupovima. Najmanje šestero ljudi poginulo je nakon prvog sastanka njegove stranke u listopadu prošle godine.