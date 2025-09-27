Božinović na 75. obljetnici HGSS-a: Spasili ste brojne živote, jačamo helikoptersku službu

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) proslavila je u subotu 75 godina postojanja, uz zahvalu svim članovima koji nesebično ulažu svoje znanje, vrijeme i energiju u spašavanje ljudskih života, a ministar Davor Božinović istaknuo je da HGSS pridonosi sustavu sigurnosti

"Okupili smo se na obilježavanju 75 godina Hrvatske gorske službe spašavanja, volonterske institucije što je njezin specifikum, no po svemu drugome profesionalne i toliko stručne da je u samom vrhu institucionalnog odgovora na krize", rekao je na svečanosti potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Čestitajući im na velikoj obljetnici podsjetio je kako su pripadnici HGSS-a tijekom 75 godina spasili brojne živote, a s drugim sastavnicama sustava sigurnosti pridonijeli su da je Hrvatska danas među najsigurnijim zemljama u Europi i svijetu. "To, naravno, ne znači da nema sigurnosnih izazova, ali kada se usporedimo s drugima, vidimo zašto je taj naš odgovor toliko efikasan i specifičan u odnosu na brojne druge", istaknuo je.