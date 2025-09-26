Nova poruka iz Rusije, NATO na udaru: 'To je opasno'

Ozračje u Europi sve se više zagrijava, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak na ruskoj državnoj televiziji.

'Izjave da ruski zrakoplovi moraju biti srušeni u najmanju su ruku nepromišljene, neodgovorne i, naravno, opasne zbog svojih posljedica', ocijenio je.

Peskov je još jednom odbacio optužbe da je Rusija povrijedila estonski zračni prostor, tvrdeći da za to nema dokaza.