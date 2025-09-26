Nova poruka iz Rusije, NATO na udaru: 'To je opasno'

oglasili se

Bi. S. / Hina

26.09.2025 u 22:16

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja
Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja Izvor: EPA / Autor: SERGEI BOBYLEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Kremlj je kritizirao NATO zbog izjave da bi mogao srušiti ruske zrakoplove u slučaju budućeg kršenja zračnog prostora, prenosi u petak dpa

Ozračje u Europi sve se više zagrijava, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak na ruskoj državnoj televiziji.

'Izjave da ruski zrakoplovi moraju biti srušeni u najmanju su ruku nepromišljene, neodgovorne i, naravno, opasne zbog svojih posljedica', ocijenio je.

Peskov je još jednom odbacio optužbe da je Rusija povrijedila estonski zračni prostor, tvrdeći da za to nema dokaza.

Na zahtjev Estonije, zemlje NATO-a sastale su se u utorak na posebnom sastanku u sjedištu u Bruxellesu nakon što su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 letjela iznad estonskog zračnog prostora otprilike 12 minuta iznad Baltičkog mora.

Zapadni vojni savez upozorio je da se više ni u kojem slučaju ne krše granice, prijeteći upotrebom sile.

Šef NATO-a Mark Rutte rekao je da će se 'odluke o tome hoće li se suočiti s uljezima, na primjer otvaranjem vatre na njih, donositi u stvarnom vremenu'.

Prije incidenta u Estoniji, i Poljska je prijavila da su ruski dronovi ušli u njen zračni prostor, od čega je nekoliko oboreno u zraku. I u tom je slučaju Moskva negirala svoju odgovornost.

