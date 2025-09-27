Šušnjar poručio Mađarima: Ne možete držati lekcije ako ste više u Moskvi nego u Bruxellesu

'Ako češće posjećujete Moskvu nego Bruxelles ili Zagreb, gubite pravo da dijelite moralne lekcije i druge optužujete za profiterstvo. Sve članice EU-a odbijaju financirati ruski rat – vrijeme je da to učini i Mađarska. Hrvatska je pouzdan partner svim svojim saveznicima, uključujući naše prijatelje i susjede u Mađarskoj. Još jednom pozivam ministra Szijártóa da posjeti Zagreb umjesto Moskve i sam se uvjeri u kapacitete naše infrastrukture', poručio je Šušnjar na X-u.

Podsjetimo, Szijjarto u subotu je ponovno optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo i ustvrdio da hrvatski naftovod Janaf nije sposoban kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj.

"Na temelju provedenih ispitivanja, ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano i pouzdano transportirati količinu nafte koja nam je potrebna", rekao je mađarski ministar. "Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama", napisao je Szijjarto na Facebooku.