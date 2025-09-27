Suosnivač Sofascorea kupio napuštenu zgradu na Vrbanima, evo što planira

Zlatko Hrkać, izvršni direktor, suosnivač i suvlasnik tvrtke Sofa IT, koja stoji iza popularne sportske aplikacije Sofascore, kupio je nedovršenu zgradu na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola u Zagrebu. Riječ je o objektu koji godinama zjapi prazan zbog niza pravnih i vlasničkih komplikacija
Nekretninu je Hrkać 18. lipnja 2025. kupio preko tvrtke F&D Re Vrbani, zajedno s partnerom Darijem Bošnjakom, zagrebačkim investitorom u nekretninski biznis. Zgradu su kupili od tvrtke B2 portfolio, specijalizirane za otkup dugova.
Hrkać je za Lider otkrio da će u zgradi biti uredski i maloprodajni prostori. 'U ovoj fazi još nemamo detaljnu odluku o tome tko će konkretno biti zakupci, ali generalna ideja jest revitalizirati objekt i učiniti ga korisnim za poslovnu zajednicu', izjavio je Hrkać, ne otkrivajući vrijednost ulaganja.
Kako napominje, riječ je o privatnoj investiciji koja nema veze s poslovanjem Sofascorea te zasad nije planirano preseljenje tvrtke u novu zgradu.
I drugi suosnivač Sofascorea, Ivan Bešlić, nedavno je kupio poslovnu zgradu na Selskoj cesti putem svoje tvrtke Zgrada Selska. Oba poduzetnika naglašavaju da im je primarni fokus i dalje razvoj Sofascorea, dok su ulaganja u nekretnine privatni projekti.
'Primarno sam i dalje potpuno fokusiran na daljnji razvoj Sofascorea. Ovo je prvenstveno privatna investicija u suradnji s partnerom koji ima znanje i iskustvo te je više rezultat dobrog partnerstva nego osobne ambicije da ulazim u nekretninski biznis. Moj primarni fokus i dalje ostaje Sofascore', rekao je Hrkać za Lider.
Napokon 'novo ruho' i funkcija
Tako bi godinama zapuštena betonska konstrukcija na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola napokon trebala dobiti svoju funkciju. Većina prolaznika zapravo i ne zna da je riječ o zgradi čija je priča započela još krajem 80-ih godina.
Povijest zgrade seže još u 1988. godinu, kada je tadašnja Općina Trešnjevka dodijelila zemljište za gradnju poslovnog kompleksa s trgovinom i servisom. U to vrijeme prometnice na kojima se objekt nalazi nosile su imena Ljubljanska avenija i Sokolska ulica. Zemljište je dobila koparska Tovarna avtomobilov CIMOS, koja je u veljači 1990. ishodila građevinsku dozvolu, a godinu poslije i dozvolu za ugradnju dizala. Iako su radovi počeli na vrijeme, gradnja je stala i nikad nije završena.
Nakon godina mirovanja, 2007. u priču ulazi Hypo Alpe Adria Consultants (kasnije Allegheny Financial), koji planira dovršiti gradnju. U izmijenjenom projektu predviđena je podzemna garaža, trgovački i ugostiteljski sadržaji u prizemlju, parkiralište na dvije razine te uredski prostori na katu. No ni ta vizija nije realizirana.
Godine 2011. zgradu preuzima Društvo Vrbani centar, uz obećanje da će nastaviti radove, ali se ništa nije pomaknulo s mrtve točke. Potom vlasništvo prelazi na tvrtku B2 Kapital, što dodatno zapetljava odnose s bankama i pravnim procedurama.
No sada možda napokon završava dugogodišnja pravna trakavica.