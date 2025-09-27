Suosnivač Sofascorea kupio napuštenu zgradu na Vrbanima, evo što planira

Zlatko Hrkać, izvršni direktor, suosnivač i suvlasnik tvrtke Sofa IT, koja stoji iza popularne sportske aplikacije Sofascore, kupio je nedovršenu zgradu na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola u Zagrebu. Riječ je o objektu koji godinama zjapi prazan zbog niza pravnih i vlasničkih komplikacija

Nekretninu je Hrkać 18. lipnja 2025. kupio preko tvrtke F&D Re Vrbani, zajedno s partnerom Darijem Bošnjakom, zagrebačkim investitorom u nekretninski biznis. Zgradu su kupili od tvrtke B2 portfolio, specijalizirane za otkup dugova. Hrkać je za Lider otkrio da će u zgradi biti uredski i maloprodajni prostori. 'U ovoj fazi još nemamo detaljnu odluku o tome tko će konkretno biti zakupci, ali generalna ideja jest revitalizirati objekt i učiniti ga korisnim za poslovnu zajednicu', izjavio je Hrkać, ne otkrivajući vrijednost ulaganja.

Kako napominje, riječ je o privatnoj investiciji koja nema veze s poslovanjem Sofascorea te zasad nije planirano preseljenje tvrtke u novu zgradu. I drugi suosnivač Sofascorea, Ivan Bešlić, nedavno je kupio poslovnu zgradu na Selskoj cesti putem svoje tvrtke Zgrada Selska. Oba poduzetnika naglašavaju da im je primarni fokus i dalje razvoj Sofascorea, dok su ulaganja u nekretnine privatni projekti. 'Primarno sam i dalje potpuno fokusiran na daljnji razvoj Sofascorea. Ovo je prvenstveno privatna investicija u suradnji s partnerom koji ima znanje i iskustvo te je više rezultat dobrog partnerstva nego osobne ambicije da ulazim u nekretninski biznis. Moj primarni fokus i dalje ostaje Sofascore', rekao je Hrkać za Lider.