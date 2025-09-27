Propali outlet pored Zagreba sad je velika tvornica sportske opreme: Modrić ili Mbappé zamisle želju – ostvaruje se u roku od 24 sata

Nadomak Zagreba, u Svetoj Heleni, smješten je tehnološki najopremljeniji centar za personalizaciju sportske opreme u ovom dijelu Europe. U halama, preuređenima iz nekadašnjeg outleta, tiskaju se grbovi i nazivi velikih nogometnih klubova te imena svjetskih zvijezda poput Modrića, Ronalda i Mbappéa. Oprema minhenskog Bayerna, Borussije Dortmund, njemačke reprezentacije, ali i hrvatskih klubova kao što su GNK Dinamo i NK Vukovar, ondje dobiva svoj završni izgled. Proizvodne pogone tvrtke 11teamsports posjetila je ekipa tportala

Prolazimo kroz hale u kojima su se nekad nalazile trgovine, a danas su to radni odjeli koje ondje zovu 'butici'. U kutu svira radio. Čuju se šum preša i vrijednih ruku. Čelni čovjek tvrtke Dalibor Rajakov i voditelj prodaje Darko Maras pozdravljaju radnike, dobace koju šalu i usput provjeravaju ide li sve po planu. Oni im uzvraćaju osmijehom, neki zastanu da bi pokazali na čemu rade, a drugi pak rado poziraju fotografu. Teško je pojmiti da je bivši outlet u samo nekoliko godina pretvoren u impozantan pogon. Na 14.000 kvadrata, koje je Rajakov kupio i pretvorio u poslovni kompleks prije točno dvije godine, vlada 'energija svlačionice', kao u kakvoj sportskoj momčadi: svi znaju svoje uloge, ali ako treba, svatko uskače u pomoć. Majice, dresovi, kopačke i drugi tekstil stiže u Svetu Helenu iz najvećih svjetskih brendova poput Nikea, Adidasa, Pume. No tek ondje, u hrvatskom pogonu 11teamsportsa, ta oprema dobiva svoj završni identitet: grb na prsima, broj na leđima, ime igrača ili logotip sponzora.

Ondje se proizvode termo transferi, stavljaju 3D logotipi i digitalni tisak na tenisice, sortiraju se i pakiraju dresovi za profesionalne i amaterske klubove diljem Europe. Svaka linija, svaka boja i svaki detalj prolaze kroz strojeve i ruke zaposlenika. Upravo taj završni korak pretvara običan komad sportske opreme u dres koji na terenu postaje simbol kluba. Od obiteljskog posla do europskog giganta A kako je sve krenulo? Priča Dalibora Rajakova, čovjeka koji je u Hrvatsku doveo 11teamsports, zapravo počinje još 90-ih u Njemačkoj. Njegov otac Miodrag tada je u Mosbachu pokrenuo biznis personalizacije dresova, on se od malih nogu uključio u posao, a kasnije mu se pridružila supruga Melanie. Upravo to iskustvo dovelo je do spajanja s najvećom europskom online trgovinom odjeće i opreme za timske sportove. 'Core business 11teamsportsa je klasični online i offline retail, no ja sam se fokusirao na tisak. Veliki brendovi usmjeravali su europske klubove na mene jer su tražili kvalitetan i brz tisak', objašnjava Rajakov.

U Hrvatsku je došao prije četiri, a u Svetoj Heleni tek su dvije godine. Tvrtka je u cijeli projekt uložila oko 10 milijuna eura, a pojedini strojevi vrijede i do 400 tisuća eura. 'Želimo stalno dizati ljestvicu', kaže. 'Nije bajno ni u Njemačkoj, ali Hrvatska ima ljude i energiju. Mi smo dokaz da se može i ovdje.' Priznaje da u početku nije bio sklon ideji širenja na hrvatsko tržište. Rođen i odrastao u Njemačkoj, naviknut na tamošnji mentalitet, bio je skeptičan. No u odluci mu je pomogao Darko Maras, inače nogometni trener i sportski direktor u jednom od hrvatskih klubova.

Prvi pogon u Hrvatskoj otvorili su u Soblincu, u hali od 1500 kvadrata. Tada su zapošljavali oko 70 ljudi. No posao se brzo širio pa je prostor postao premalen. Rješenje su pronašli u Svetoj Heleni, gdje je Rajakov kupio cijeli outlet koji obuhvaća 14.000 kvadrata poslovnog prostora i 50.000 kvadrata zemljišta. Danas koriste oko 70 posto, a planovi uključuju širenje centralnog skladišta i outlet trgovine. 'U Njemačkoj su se radili isključivo dresovi za njemačke, austrijske i švicarske klubove te za nogometnu reprezentaciju Njemačke. Nastojao sam tada potaknuti Dalibora da razmisli o širenju u Hrvatsku. Ispostavilo se da je to bila dobra ideja – u samo pola godine već smo radili transfere za GNK Dinamo i NK Vukovar, a planiramo daljnje širenje', kaže Maras, otkrivajući nam da trenutno razgovaraju i s drugim značajnim hrvatskim klubovima, ali i sportskim savezima.

Specijalnost su im termo preslikači: brojevi, grbovi i logotipi sponzora, a rade i digitalni tisak na tenisice, termo transfere i 3D logotipe. U pogonu vrijedi pravilo: ako klub naruči samo nekoliko dresova s različitim imenima, isporuka je jednako brza i kvalitetna kao i za veliku seriju. Njihova mreža korisnika obuhvaća više od 10.000 europskih klubova i 15.000 timova u različitim sportovima, što ih čini jednim od ključnih igrača u grafičkoj industriji što se tiče sportskog svijeta. 'Nedavno smo radili 250.000 dresova za Borussiju Dortmund – cijeli se pogon tjednima 'žutio'. Kad gledamo utakmice, profesionalna deformacija nam ne da mira i stalno tražimo greške na tuđim dresovima. Kod nas je sve u milimetar', kaže nam Maras.

Tvornica u brojkama Danas u Svetoj Heleni radi više od 220 zaposlenika. Partneri su im najveći globalni brendovi, većinom Nike i Adidas. Prostor od 14.000 kvadrata još nije sav iskorišten, što ostavlja mjesta za nova ulaganja. Uz proizvodnju, ondje se nalazi outlet otvoren za kupce. U pogonu svaki dres ima svoju priču, a ona u Svetoj Heleni počinje za računalom. Na ekranima se nižu tipografije, logotipi i boje, a svako ime i svaka reklama pozicionirani su u milimetar; od pojedinačnog dresa s personaliziranim imenom do serija od nekoliko desetaka tisuća primjeraka.

Prava magija događa se kod termo preša. Ovdje preslikači, pod pritiskom i toplinom, postaju trajni dio dresa. Radnice slažu hrpe crvenih, plavih ili žutih majica, pozicioniraju transfere i spuštaju prešu. Kad se začuje klik, on označava da je posao odrađen i svaki put dres izlazi savršeno poravnat. U odjelu sitotiska radnici s rukavicama i zaštitnim naočalama pripremaju boje. Industrijski strojevi nanose sloj po sloj, a u tamnijoj prostoriji posebni uređaji laserski obrađuju nova sita. Na policama uredno čekaju deseci okvira, svaki označen i spreman za upotrebu.

U tvornici se trenutno koristi oko 80 termo preša s dvostrukim pozicijama za apliciranje preslikača, kao i 20-ak DTF printera koji omogućuju brzu proizvodnju i personalizaciju – od jednog jedinog komada do serija od nekoliko desetaka tisuća dresova. Posebnost je upravo u brzini i fleksibilnosti: ako dobiju narudžbu za samo nekoliko dresova s različitim imenima, 11teamsports isporučit će ih jednako brzo i kvalitetno kao da je riječ o masovnoj narudžbi. Specijalnost pogona u Svetoj Heleni su termo preslikači – grbovi, logotipi sponzora, brojevi i imena igrača – a za njihovu proizvodnju koriste sitotisak i vrhunsku tehnologiju za digitalni tisak. Ondje su i tri sitotiskarske linije, no cilj je doći do njih sedam i obučiti nove zaposlenike za rad na njima.

Ipak, proizvodnja ne staje na dresovima. Kako smo već spomenuli, radi se i digitalni tisak na tenisice, termo transferi i 3D logotipi, čime se upotpunjuje cijela ponuda. Sve što uđe u pogon odmah prolazi kroz proces, a radnice provjeravaju svaki artikl koji uđe u halu. Svaki paket ima svoj broj i QR kod, s jasno označenim timom koji je radio na njemu, datumom i artiklom. Ako dođe do greške, sustav je prati unatrag do točne osobe i 'butika'. A zahvaljujući QR kodovima zaposlenici odmah vide što moraju napraviti, čime se ne samo smanjuje mogućnost greške, već se značajno olakšava i ubrzava rad.

Logistika za Modrića, Ronalda i Mbappéa Tvornica u Svetoj Heleni radi i na jednom od najosjetljivijih zadataka – personalizaciji kopački za profesionalce. Menadžeri šalju narudžbe pa ako Luka Modrić, Cristiano Ronaldo ili Kylian Mbappé požele posebne detalje na njima, sve to prolazi kroz Svetu Helenu, odakle kopačke stižu na njihove adrese unutar jednog dana. 'Jedini smo u Europi koji to možemo isporučiti unutar 24 sata', dodaje Rajakov. Svaki dan DHL preuzima pošiljke, a dvaput godišnje iz pogona ode oko 35 paleta kopački. 'Nema nijedne Nikeove kopačke u Europi - kad je riječ o profesionalnim igračima - koja nije prošla kroz Hrvatsku.' Posebno pamte situaciju s jednim profesionalnim nogometašem. 'Kasnile su mu kopačke, a mlađi igrači svoje su dobili na vrijeme. Shvatio je to kao da ga se ne cijeni. Tada su u Nikeu tražili rješenje i došli nama. Osmislili smo logistički sustav koji svima garantira jednak tretman i pravovremenu isporuku', prisjeća se Rajakov.

Totalni nogomet Priča iz Svete Helene ne završava samo na travnjacima. Iz ovog pogona izlazi i oprema za popularni 'Totalni nogomet', televizijsku emisiju koja se emitira na MAXSportu. 'Voditelji i gosti obučeni su u našu opremu – Nikeova kolekcija s posebnim preslikačima, transferima i grbom emisije, sve je rađeno ovdje kod nas', objašnjava Maras. To znači da će se logotip emisije, baš kao i klupski grbovi na dresovima, proizvoditi na istim strojevima i pod istim standardima kao i oprema za Bundesligu ili Ligu prvaka. Za Rajakova i Marasa to je logičan nastavak priče: ako već odijevaju Dinamo, Bayern, Borussiju ili reprezentacije, zašto ne i voditelje i sudionike televizijske emisije koja ponedjeljkom u udarnom terminu analizira upravo te klubove i igrače? 'Na neki način, to je naš showroom pred hrvatskom publikom. Gledatelji će moći vidjeti naše proizvode u eteru, na ekranu, i povezati ih s pričom koja počinje ovdje, u Svetoj Heleni', kaže Rajakov.

Ljudi u centru priče Rajakov naglašava da je posebno ponosan na ljude. 'U Njemačkoj sam se u jednom trenutku našao pred zidom; imali smo problem daljnjeg rasta, zbog čega smo se proširili u Hrvatsku. Ovdje imamo fantastične ljude, njih 220 zaposlenih. Želim da na posao dolaze s guštom – iako se moramo držati profesionalnih standarda i strogih kontrola, važno je i da je atmosfera dobra i zdrava', kaže Rajakov te otkriva da u Svetoj Heleni rade isključivo domaći ljudi, uz nekoliko zaposlenih iz Ukrajine. 'Od početka smo željeli dati priliku domaćim ljudima', kaže nam. 'Svima dajemo priliku za unaprjeđenje, razvoj i rast, na to ih stalno potičemo. Ako primijetimo potencijal kod nekoga, sami mu ponudimo novu poziciju. Radije najprije tražimo osobu od povjerenja unutar tvrtke nego da to bude netko vanjski', ističe Maras.