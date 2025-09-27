strava u argentini

Narkokartel uživo na Instagramu prenosio mučenje i ubojstvo djevojaka

V. B.

27.09.2025 u 17:26

Villa 1-11-14
Villa 1-11-14 Izvor: EPA / Autor: JUAN IGNACIO RONCORONI
Bionic
Reading

Ubojstvo dviju mladih Argentinki i djevojčice, čije su mučenje osumnjičeni narko dileri prenosili uživo u zatvorenoj grupi na Instagramu, izazvalo je šok u zemlji koja nije navikla na tako ekstremnu razinu narko nasilja

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) i Lara Gutiérrez (15) nestale su u petak, nakon što su namamljene u kuću na periferiji Buenos Airesa obećanjem da će biti plaćene 300 američkih dolara za sudjelovanje na “seks-zabavi”, javlja The Guardian.

Umjesto toga, vlasti navode da su ih dileri zarobili i mučili, prenoseći zlostavljanje za 45 ljudi putem zatvorene grupe na Instagramu, prije nego što su ih ubili i zakopali u plastičnim vrećama u dvorištu kuće.

Kazna i osveta

Istražitelji vjeruju da su narko-dileri planirali ubojstva kao kaznu i osvetu, nakon što je jedna od žrtava ukrala paket kokaina od jednog dilera, navodnog vođe kriminalne skupine u marginaliziranom naselju poznatom kao Villa 1-11-14. “Htjeli su poslati poruku: ovako završe oni koji mi ukradu drogu”, rekao je Javier Alonso, ministar sigurnosti provincije Buenos Aires, na konferenciji za medije.

vezane vijesti

Policija je uhitila dvojicu muškaraca i dvije žene. Dvoje od uhićenih navodno je angažirano od strane kriminalne skupine da počiste nakon ubojstava.

Vijest o ovom monstruoznom zločinu potaknula je rodbinu žena i djevojčice te razne organizacije na prosvjede diljem zemlje, zahtijevajući pravdu.

“Uzeli su mi kćer i želim da plate za ono što su učinili”, rekla je majka Brende del Castillo novinarima.

Zločin šokirao zemlju

Zločin je šokirao zemlju koja nije navikla na razinu narko-nasilja kakva je češća u drugim latinoameričkim državama poput Meksika, Kolumbije i Ekvadora.

“Kada narko-karteli posegnu za ovakvom razinom okrutnosti – ne napadajući jedni druge ili policiju, već ciljajući ranjive žrtve – to znači da se nešto mijenja i da vođe kriminala pokušavaju pokazati svoju moć, što je vrlo zabrinjavajuće”, rekao je Germán de los Santos, istraživački novinar koji izvještava o organiziranom kriminalu.

Aktivisti i Crkva u siromašnim četvrtima Buenos Airesa već su mjesecima upozoravali na širenje kriminalnih organizacija u ranjivim područjima argentinske prijestolnice.

Kažu da te skupine iskorištavaju rastuće siromaštvo te rezove u javnim službama pod krajnje desnim predsjednikom Javierom Mileijem kako bi regrutirale mlade koji se bore preživjeti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
strava u argentini

strava u argentini

Narkokartel uživo na Instagramu prenosio mučenje i ubojstvo djevojaka
VELIKO NEZADOVOLJSTVO

VELIKO NEZADOVOLJSTVO

Bosanac poziva na zaustavljanje betonizacije obale Drave, traži izmjenu projekta
razoren pojas gaze

razoren pojas gaze

Tisuće ljudi u Düsseldorfu prosvjedovalo u znak solidarnosti s Palestincima

najpopularnije

Još vijesti