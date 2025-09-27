Narkokartel uživo na Instagramu prenosio mučenje i ubojstvo djevojaka

Ubojstvo dviju mladih Argentinki i djevojčice, čije su mučenje osumnjičeni narko dileri prenosili uživo u zatvorenoj grupi na Instagramu, izazvalo je šok u zemlji koja nije navikla na tako ekstremnu razinu narko nasilja
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) i Lara Gutiérrez (15) nestale su u petak, nakon što su namamljene u kuću na periferiji Buenos Airesa obećanjem da će biti plaćene 300 američkih dolara za sudjelovanje na “seks-zabavi”, javlja The Guardian.
Umjesto toga, vlasti navode da su ih dileri zarobili i mučili, prenoseći zlostavljanje za 45 ljudi putem zatvorene grupe na Instagramu, prije nego što su ih ubili i zakopali u plastičnim vrećama u dvorištu kuće.
Kazna i osveta
Istražitelji vjeruju da su narko-dileri planirali ubojstva kao kaznu i osvetu, nakon što je jedna od žrtava ukrala paket kokaina od jednog dilera, navodnog vođe kriminalne skupine u marginaliziranom naselju poznatom kao Villa 1-11-14. “Htjeli su poslati poruku: ovako završe oni koji mi ukradu drogu”, rekao je Javier Alonso, ministar sigurnosti provincije Buenos Aires, na konferenciji za medije.
Policija je uhitila dvojicu muškaraca i dvije žene. Dvoje od uhićenih navodno je angažirano od strane kriminalne skupine da počiste nakon ubojstava.
Vijest o ovom monstruoznom zločinu potaknula je rodbinu žena i djevojčice te razne organizacije na prosvjede diljem zemlje, zahtijevajući pravdu.
“Uzeli su mi kćer i želim da plate za ono što su učinili”, rekla je majka Brende del Castillo novinarima.
Zločin šokirao zemlju
Zločin je šokirao zemlju koja nije navikla na razinu narko-nasilja kakva je češća u drugim latinoameričkim državama poput Meksika, Kolumbije i Ekvadora.
“Kada narko-karteli posegnu za ovakvom razinom okrutnosti – ne napadajući jedni druge ili policiju, već ciljajući ranjive žrtve – to znači da se nešto mijenja i da vođe kriminala pokušavaju pokazati svoju moć, što je vrlo zabrinjavajuće”, rekao je Germán de los Santos, istraživački novinar koji izvještava o organiziranom kriminalu.
Aktivisti i Crkva u siromašnim četvrtima Buenos Airesa već su mjesecima upozoravali na širenje kriminalnih organizacija u ranjivim područjima argentinske prijestolnice.
Kažu da te skupine iskorištavaju rastuće siromaštvo te rezove u javnim službama pod krajnje desnim predsjednikom Javierom Mileijem kako bi regrutirale mlade koji se bore preživjeti.