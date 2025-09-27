Narkokartel uživo na Instagramu prenosio mučenje i ubojstvo djevojaka

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) i Lara Gutiérrez (15) nestale su u petak, nakon što su namamljene u kuću na periferiji Buenos Airesa obećanjem da će biti plaćene 300 američkih dolara za sudjelovanje na “seks-zabavi”, javlja The Guardian.

Umjesto toga, vlasti navode da su ih dileri zarobili i mučili, prenoseći zlostavljanje za 45 ljudi putem zatvorene grupe na Instagramu, prije nego što su ih ubili i zakopali u plastičnim vrećama u dvorištu kuće.

Kazna i osveta

Istražitelji vjeruju da su narko-dileri planirali ubojstva kao kaznu i osvetu, nakon što je jedna od žrtava ukrala paket kokaina od jednog dilera, navodnog vođe kriminalne skupine u marginaliziranom naselju poznatom kao Villa 1-11-14. “Htjeli su poslati poruku: ovako završe oni koji mi ukradu drogu”, rekao je Javier Alonso, ministar sigurnosti provincije Buenos Aires, na konferenciji za medije.