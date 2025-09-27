Grlić Radman odgovorio Szijjartu: Hrvatska može isporučivati dovoljno nafte Mađarskoj

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovi ne Peter Szijjarto u subotu je ponovno optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo i ustvrdio da hrvatski naftovod Janaf nije sposoban kontinuirano transportirati potrebnu količinu nafte Mađarskoj.

Te su izjave "nedopustive s obzirom na činjenicu su da smo saveznici, da smo partneri, da smo susjedi i da smo upućeni jedni na druge i da nas puno toga povezuje“, dodao je.

„Zgrožen sam izjavama kolege Petera Szijjarta, ministra vanjskih poslova i trgovine Mađarske na račun Hrvatske“, rekao je Grlić Radman u HouHrvatska je u stanju isporučivati Mađarskoj dovoljno nafte da bi bila neovisna o ruskim energentima, rekao je u subotu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon optužbi šefa mađarske diplomacije da Hrvatska nema potrebne transportne kapcitete i da profitira na ratu u Ukrajini.stonu.

"Na temelju provedenih ispitivanja, ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano i pouzdano transportirati količinu nafte koja nam je potrebna", rekao je mađarski ministar. "Koliko god hrvatska vlada to poricala, sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu naknadu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji kupnju ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca - na nama", napisao je Szijjarto na Facebooku.

Grlić Radman tvrdi da je Hrvatska uložila u LNG terminal na Krku i u naftovod JANAF, koji ima "puni kapacitet za opskrbu mađarskih i slovačkih rafinerija MOL-a što je potvrđeno zajedničkim ispitivanjima“.

Po njegovim riječima, partneri na tradicionalnom transatlanstskom susretu nakon Opće skupšitine UN-a koji je organizirao američki državni tajnik Marco Rubio podržali su ga kada je kazao kako „Hrvatska uspješno osigurava isporuke i sve one potrebne kapacitete koje će zadovoljiti energetsku neovisnost i Mađarske i Slovačke, a naravno i zemalja Zapadnog Balkana“.

Grlić Radman boravi u Houstonu u američkoj saveznoj državi Teksasu, gdje se obratio članovima Europsko-američke gospodarske komore i sastao se s predstavnicima tvrtke Cheniere, vodećim proizvođačem ukapljenog prirodnog plina (LNG) u SAD-u i drugim u svijetu.

„SAD gleda Hrvatsku kao zemlju koja će biti nositelj daljnjih isporuka energenata svojim susjedima bilo plinom, bilo naftom, kako bi se postigla energetska neovisnost od Rusije“, rekao je Grlić Radman, priopćilo je njegovo ministarstvo.

Dodao je da će Hrvatska uskoro udvostručiti kapacitet terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje, uz infrastrukturu spremnu za vodik i nove interkonekcije prema srednjoj Europi.

Osim s predstavnicima energetskog sektora, Grlić Radman u Teksasu je pokušao pridobiti veća ulaganja u Hrvatsku sastankom s gospdarstvenicima i znanstveno-tehnološkim institucijama. U luci Houston je radio na produbljenju suradnje s lukom Rijeka te je posjetio tvrtku za istraživanje svemira Axiom Space.

Sastao se i sa zajednicom Hrvata Lone Star u Houstonu koja okuplja oko 43 tisuće Hrvata i slavi 40 godina djelovanja. Članovima je zahvalio na očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta te uručio hrvatska državljanstva.