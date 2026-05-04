Milanović o sportskim savezima: DORH ima zadatak braniti društvo

Predsjednik RH Zoran Milanović u ponedjeljak je, komentirajući izvide o izvlačenju novca iz sportskih saveza, kazao da je "potreban veći nadzor" te da Državno odvjetništvo ima zadatak braniti društvo od svih nezakonitosti.
"Potreban je veći nadzor. Ne znam ima li Olimpijski odbor ikakve veze s tim, ne očekujem da ima, ali kako da vam to komentiram...", kazao je Milanović odgovarajući na pitanja novinara o izvidima u sportskim savezima i Hrvatskom olimpijskom odboru.
Na pitanje kako je to doživio s obzirom na godine koje su prošle od navodnih nepravilnosti Milanović je kazao: "Očito nisu do sada imali interese ili su se pravili da ne vide". No, dodao je da u to nema uvid i ne znam kako je sve funkcioniralo.
"Poznato je da se u nekim sportovima vrti jako malo novca, u nekim nešto više, da je porijeklo tog novca iz javnih izvora, kao i iz privatno-sponzorskih izvora, što je isto novac koji privatnim prstima treba biti nedostupan", rekao je predsjednik.
"Državno odvjetništvo nema samo zadatak braniti proračun, to je očito ne obranjivo kada su neki ljudi u pitanju, nego ima zadatak braniti društvo i zajednicu od svih nezakonitosti. Ne samo ako netko uzme općinsko, nego ako netko uzme nešto što je vaše to je sve predmet rada DORH-a. Ne vidim tu čak nekakve prioritete", zaključio je Milanović.