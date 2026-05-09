Organizatori Trnjanskih kresova o prijetnjama: 'To je dio rastućeg fašizma'

Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.

U proglasu koji je pročitan na skupu, Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) poručila je da se 8. svibnja slavi dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste. "Bio je to grad straha, gladi i terora. Danas nismo ovdje samo da zahvalimo osloboditeljima, nego da se zajedno odupremo današnjim fašistima", istaknuto je. Organizatori su upozorili na, kako su naveli, rastući revizionizam, normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te "huškačku retoriku prema Srbima, Romima, Židovima, ženama i transrodnim osobama".

"Dobivamo jako puno prijetnji na društvenim mrežama, i kao pojedinci i kao udruga", rekla je za Hinu Franka de Syo, jedna od organizatorica događaja i članica inicijativa MAZ koja to pripisuje "strašnoj retorici nasilja u javnom prostoru".

+2 Dražen Keleminec stigao na Trnjanske kresove Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

"To je samo dio rastućeg fašizma na koji se referiramo kad nas pitaju "Gdje vi to vidite, taj fašizam? Došli su i fizički prijetiti na skup", kazala je. Kako dodaje, cilj udruge je održavati prostor "slobode, solidarnosti, otvorenog društva", kao i sjećanje na "najslavniji dio zagrebačke prošlosti". Odgovarajući na motivaciju prosvjednika, koji su svoj dolazak opravdali riječima da skup veliča "totalitaristički režim i simbole protiv kojih su se borili u Domovinskom ratu", organizatorica kaže da to ne može biti dalje od istine.

+6 Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL