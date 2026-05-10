napad na brodove

Iran zaprijetio Amerikancima: Čekamo zapovijed za paljbu!

I.V.

10.05.2026 u 07:44

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: EyePress News / Shutterstock Editorial
Zapovjedništvo zračnih snaga i mornarica Iranske revolucionarne garde izdali su izjavu u kojoj upozoravaju Sjedinjene Države da ne pokušavaju napasti iranske tankere za naftu. U kratkoj izjavi mornarice, IRGC je rekao da će žestoko odgovoriti na svaki napad

"Svaki napad na iranske tankere za naftu i komercijalne brodove rezultirat će teškim napadom na jedno od američkih središta u regiji i neprijateljske brodove", rekli su.

Brigadni general zračnih snaga IRGC-a Seyyed Majid također je izdao izjavu o trenutnoj situaciji.

"Rakete i dronovi IRGC-a usmjereni su na američke ciljeve u regiji i neprijateljske brodove agresora. Čekamo naredbu za paljbu", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump prethodno je izdao izjavu u kojoj je rekao da očekuje da će Teheran uskoro odgovoriti na američki mirovni plan te da krhko primirje, za sada, ostaje na snazi.

