Ove sandale spašavaju svaki stajling: Daju na visini, a toliko su udobne da ih nećete skidati

I. B.

09.05.2026 u 19:18

Izvor: Profimedia / Autor: Sergii Khandusenko / Shutterstock Editorial / Profimedia
Natikače s punom potpeticom vraćaju se kao trendovska obuća nove sezone proljeće/ljeto. Udobne, elegantne i dovoljno svestrane da odgovaraju gotovo svakom stilu

Pretraživanja ove obuće bilježe nagli rast u posljednjih nekoliko tjedana, a pojavljuju se i na pistama najutjecajnijih modnih kuća. Razlog popularnosti nije teško pronaći: klinasta peta nudi visinu bez odricanja od udobnosti, što je osobito vrijedno čim temperature počnu rasti.

Jednostavne za obuvanje i lake za kombiniranje, natikače s punom petom uklapaju se podjednako uz haljinu, skraćene traperice ili kratke hlače.

S piste u svakodnevicu

Na pistama proljeće-ljeto 2026. ove sandale potvrdile su status ključnog komada sezone. Isabel Marant ponudila je boho i opuštenu verziju savršeno usklađenu s ljetnom estetikom, dok su Amina Muaddi i The Attico trend uzdignule na novu razinu svedenosti i poželjnosti. Sezona donosi bezbroj izvedbi: kukičani detalji, mekana antilopa, minimalistički završeci ili smjeliji detalji – izbor je veći nego ikad.

Uz što ih nositi

Dobra vijest je ta da ove hit sandale pristaju uz gotovo svaki stajling, što objašnjava i njihovu široku popularnost.

Uz skraćene traperice i oversized kožnu jaknu daju bezbrižno urbani look u kojemu struktura kroja čini neodoljiv kontrast sa ženstvenošću sandala.

U mekšoj varijanti, uz zvonaste traperice i romantičnu bluzu, produljuju nogu i dočaravaju boho-chic siluetu. Uz laganu, lepršavu haljinu postaju najjednostavnija i najelegantnija ljetna kombinacija. Oni koji žele notu Y2K estetike posegnut će za trapezastom mini suknjom, dok kombinacija širokih hlača i uskog bodi topića stvara smjeli kontrast volumena i linija za moderniji izgled.

