Ove sandale spašavaju svaki stajling: Daju na visini, a toliko su udobne da ih nećete skidati

Natikače s punom potpeticom vraćaju se kao trendovska obuća nove sezone proljeće/ljeto. Udobne, elegantne i dovoljno svestrane da odgovaraju gotovo svakom stilu
Pretraživanja ove obuće bilježe nagli rast u posljednjih nekoliko tjedana, a pojavljuju se i na pistama najutjecajnijih modnih kuća. Razlog popularnosti nije teško pronaći: klinasta peta nudi visinu bez odricanja od udobnosti, što je osobito vrijedno čim temperature počnu rasti.
Jednostavne za obuvanje i lake za kombiniranje, natikače s punom petom uklapaju se podjednako uz haljinu, skraćene traperice ili kratke hlače.
S piste u svakodnevicu
Na pistama proljeće-ljeto 2026. ove sandale potvrdile su status ključnog komada sezone. Isabel Marant ponudila je boho i opuštenu verziju savršeno usklađenu s ljetnom estetikom, dok su Amina Muaddi i The Attico trend uzdignule na novu razinu svedenosti i poželjnosti. Sezona donosi bezbroj izvedbi: kukičani detalji, mekana antilopa, minimalistički završeci ili smjeliji detalji – izbor je veći nego ikad.
Uz što ih nositi
Dobra vijest je ta da ove hit sandale pristaju uz gotovo svaki stajling, što objašnjava i njihovu široku popularnost.
Uz skraćene traperice i oversized kožnu jaknu daju bezbrižno urbani look u kojemu struktura kroja čini neodoljiv kontrast sa ženstvenošću sandala.
U mekšoj varijanti, uz zvonaste traperice i romantičnu bluzu, produljuju nogu i dočaravaju boho-chic siluetu. Uz laganu, lepršavu haljinu postaju najjednostavnija i najelegantnija ljetna kombinacija. Oni koji žele notu Y2K estetike posegnut će za trapezastom mini suknjom, dok kombinacija širokih hlača i uskog bodi topića stvara smjeli kontrast volumena i linija za moderniji izgled.