DORH se oglasio i o drugom maloljetniku osumnjičenom za lažne dojave: Ne ide u pritvor

Postoji osnovana sumnja se da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026., s namjerom izazivanja straha među stanovništvom na području Splitsko-dalmatinske županije, slao prijeteće e-mailove policijskim postajama, školama i medijima, u kojima se iznosi prijeteći sadržaj o uporabi eksploziva i time ugrožavanja života drugih osoba, kažu iz DORH-a.

Zbog takvih poruka policija je obavljala preglede institucija na koje su se poruke odnosile kako bi zaštitila građane, posebno djecu i mlade. Događaj je izazvao uznemirenost u javnosti. Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage odredio je blažu mjeru, nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Na tu odluku tužiteljstvo će se žaliti.

Podsjetimo, još jedan maloljetnik ranije je uhićen zbog sličnih prijetnji školama u Zagrebu, a sud mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.