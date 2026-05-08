pokušaji ubojstva

Napadi oštrim predmetima u Zagrebu: DORH imao pune ruke posla, jedan sumnjivac na slobodi

M.Da.

08.05.2026 u 07:54

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bionic
Reading

Dvojica osumnjičenika za pokušaj ubojstva nožem, našla su se na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

Zagrebačka policija sumnjiči 21-godišnjeg mladića za pokušaj teškog ubojstva 43-godišnjeg člana obitelji. Incident se dogodio 4. svibnja u kući na zagrebačkoj Peščenici, nakon verbalne svađe.

Kako je priopćio DORH, mladić je nekoliko puta udario starijeg člana obitelji oštrim predmetom po glavi, vratu i rukama, pri čemu ga je teško ozlijedio.

"Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", izvijestio je DORH dodajući da je iza rešetaka završio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanje kaznenog djela.

vezane vijesti

Zbog još jednog pokušaja ubojstva oštrim predmetom, osumnjičen je i ispitan 23-godišnjak iz Zagreba. Njega se sumnjiči da je 27. travnja u Parku 101. brigade Hrvatske vojske u Gajnicama s leđa ubo i teško ozlijedio 18-godišnjaka koji je bio dio skupine okupljene zbog ranijih nesuglasica 

"Nakon što je uhićen i ispitan tužiteljstvo ja tražilo da mu se istražni zatvor odredi zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage prijedlog je odbilo pa se tužiteljstvo na tu odluku suca istrage žalilo", priopćio je DORH.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naftni biznis

naftni biznis

Iranska flota u sjeni 'radi' tisućama kilometara daleko: Sve su otkrile satelitske snimke
nova runda

nova runda

Umerov u Miamiju s Kushnerom i Witkoffom, oglasio se Zelenski
bez pozivnice

bez pozivnice

Delegacije stižu na paradu u Moskvi: Među njima europski premijer i Dodikov nasljednik

najpopularnije

Još vijesti