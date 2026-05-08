Napadi oštrim predmetima u Zagrebu: DORH imao pune ruke posla, jedan sumnjivac na slobodi

Dvojica osumnjičenika za pokušaj ubojstva nožem, našla su se na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Zagrebačka policija sumnjiči 21-godišnjeg mladića za pokušaj teškog ubojstva 43-godišnjeg člana obitelji. Incident se dogodio 4. svibnja u kući na zagrebačkoj Peščenici, nakon verbalne svađe.
Kako je priopćio DORH, mladić je nekoliko puta udario starijeg člana obitelji oštrim predmetom po glavi, vratu i rukama, pri čemu ga je teško ozlijedio.
"Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", izvijestio je DORH dodajući da je iza rešetaka završio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanje kaznenog djela.
Zbog još jednog pokušaja ubojstva oštrim predmetom, osumnjičen je i ispitan 23-godišnjak iz Zagreba. Njega se sumnjiči da je 27. travnja u Parku 101. brigade Hrvatske vojske u Gajnicama s leđa ubo i teško ozlijedio 18-godišnjaka koji je bio dio skupine okupljene zbog ranijih nesuglasica
"Nakon što je uhićen i ispitan tužiteljstvo ja tražilo da mu se istražni zatvor odredi zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage prijedlog je odbilo pa se tužiteljstvo na tu odluku suca istrage žalilo", priopćio je DORH.