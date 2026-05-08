Napadi oštrim predmetima u Zagrebu: DORH imao pune ruke posla, jedan sumnjivac na slobodi

Zagrebačka policija sumnjiči 21-godišnjeg mladića za pokušaj teškog ubojstva 43-godišnjeg člana obitelji. Incident se dogodio 4. svibnja u kući na zagrebačkoj Peščenici, nakon verbalne svađe.

Kako je priopćio DORH, mladić je nekoliko puta udario starijeg člana obitelji oštrim predmetom po glavi, vratu i rukama, pri čemu ga je teško ozlijedio.

"Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i okrivljeniku odredio istražni zatvor", izvijestio je DORH dodajući da je iza rešetaka završio zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanje kaznenog djela.