Hajdaš Dončić upozorio SDP-ovce: 'Više nema vremena za dječje igre, to ponašanje nije normalno'

Na Konvenciji održanoj u Karlovcu obratio se i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je članstvo upozorio da se za 24 mjeseca održavaju redovni parlamentarni izbori. "Nemamo više vremena za međusobna neslaganja i čarke ili za to da se hračne po stranci i iziđe iz nje, ako nije onako kako si je netko zamislio. To ponašanje ne može biti normalno. To je ponašanje dječaraca i djevojčica iz osnovne škole. Sada smo s time prekinuli", poručio je.

Domitrović je za predsjednika izabran jednoglasno, isto kao i Ehlimana Planinac i Goran Korać za potpredsjednike te Zlatko Mrvoš, Alen Žanić, Biserka Vranić, Katarina Srakočić, Luka Kučinić, Alen Barušić i Matija Vuković za članove Predsjedništva.

Dodao je da u SDP-u moraju "razviti imunitet spram buke koja dolazi iz javnog prostora odakle unazad deset godina dolaze jedne te iste tvrdnje koje ne odgovaraju istini", primjerice da SDP nema kadrove.

"Ne guramo niti jednu priču u javnost bez argumenata i činjenica. Otvaramo javnu raspravu, o skraćivanju radnog vremena, što vežemo uz produktivnost, o zdravstvenoj politici i jasnom određenju javnog i privatnog, a po kojoj će liječnici imati prijelazni rok od 36 mjeseci unutar kojega će morati odlučiti hoće li raditi u javnoj ili privatnoj bolnici", dodao je Hajdaš Dončić.

Upozorio je članstvo da će se najviše napadati koalicija sa strankom Možemo! i da će ih stalno ispitivati za međusobne razlike, no da se na to ne smije "nasjedati".

"Okupljajte ljude i članove, tumačite naše politike u gostionici, restoranu, sportskom klubu, biblioteci... Pričajte i s onima koji nisu naši istomišljenici. Oni nam nisu neprijatelji. Neposredno im tumačite naše politike", poručio je članstvu u Karlovcu.

Govoreći o "hrvatskoj socijaldemokraciji u 21. stoljeću" odredio ju je kao domoljublje koje ne isključuje, naglasio da je antifašizam "u krvožilnom sustavu stranke", založio se za "primarnu raspodjelu u poduzećima" i naglasio da "tu priču nije otvorila niti jedna europska stranka", založio se za "novi razvojni model" te istaknuo važnost borbe za neovisnost institucija.

"Malo je vremena za međusobne čarke", ponovio je Hajdaš Dončić.