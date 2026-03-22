Crna predviđanja: Ako rat potraje dulje od šest mjeseci, nema ekonomije koja neće nastradati

Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati
Iran odgovara Trumpu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju u regiji
Izrael: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto oboreno
Iran prijeti "nepovratnom štetom" infrastrukture regije ako se napadnu elektrane
Iranski projektili posijali paniku i razorili zgrade u dva izraelska grada
Prijetnja iranskim napadima tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana spriječila je većinu brodova da prođu kroz uski tjesnac, kanal kojim se prevozi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, prijeteći globalnim energetskim šokom.Ali Musavi je rekao da je Teheran spreman surađivati s Međunarodnom pomorskom organizacijom kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i zaštitili pomorci u Zaljevu te je dodao da brodovi koji nisu povezani s "iranskim neprijateljima" mogu proći tjesnacem uz koordinaciju sigurnosnih dogovora s Teheranom.
Ranije je Donald Trump dao Iranu 48 sati da otvori Hormuški tjesnac za pomorski promet ili će se suočiti s uništenjem iranskih elektrana. Američka prijetnja dolazi nakon što su dva iranska projektila pogodila dva južna izraelska grada u subotu navečer, jedan od njih u blizini centra za nuklearna istraživanja, ozlijedivši više od 100 ljudi i prouzročivši veliku materijalnu štetu.
20:23
180 hrvatskih pomoraca čeka u Perzijskom zaljevu
Hormuški tjesnac, jedna od ključnih svjetskih pomorskih i energetskih ruta, i dalje je pod blokadom. Na sidru su stotine brodova, među njima i oni s hrvatskim pomorcima kojih je u ratnom području više od 180. Hormuškim tjesnacem, kroz koji je prije rata dnevno prolazilo oko 140 brodova, danas prolaze tek rijetki. Brodovi s hrvatskim pomorcima većinom su usidreni u Perzijskom zaljevu, a pomorski agenti u stalnom su kontaktu s posadama.
20:08
Tržište može podnijeti sukob od nekoliko mjeseci
Patrick Pouyanne, izvršni direktor francuskog naftnog diva TotalEnergies, upozorio je da bi dugotrajan rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao imati ozbiljne posljedice za svjetsko gospodarstvo. U izjavi za kinesku državnu televiziju CGTN rekao je da bi globalno tržište moglo podnijeti sukob koji traje tri ili četiri mjeseca jer se trenutačni šok još može ublažiti postojećim zalihama.
19:52
Rutte podupire Trumpov napad na Iran
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nedjelju je otvoreno podržao vojnu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, poručivši da očekuje kako će se saveznici unutar NATO-a u konačnici ujediniti u potpori Trumpu. 'Koliko znam, uvijek se na kraju okupimo', rekao je Rutte u razgovoru za CBS-ovu emisiju Face the Nation.
19:50
Počinje ono čega su se ekonomisti bojali
Nakon prvih američko-izraelskih napada na Iran, tržišta su vjerovala da će ekonomske posljedice biti kratkog vijeka. No tri tjedna kasnije postaje jasno da bi dugotrajan sukob mogao izazvati ozbiljan globalni šok – od rasta cijena energije do usporavanja gospodarskog rasta i ponovnog jačanja inflacije.
19:46
Odnosi SAD-a i EU u neizvjesnoj fazi
Finski predsjednik Alexander Stubb upozorio je da su odnosi između Europe i Sjedinjenih Država ušli u novu, neizvjesniju fazu, poručivši kako saveznici trebaju 'spasiti što se spasiti može' od transatlantskog partnerstva. U intervjuu za Telegraph, Stubb priznaje da je danas 'pesimističniji, odnosno realniji' nego prije godinu dana, kada je vjerovao da bi SAD i Europa mogli zajednički pojačati pritisak na Rusiju i natjerati Vladimira Putina na primirje u Ukrajini.
18:47
Novi napadi na zaljevske zemlje
Teheran je u nedjelju pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje, više od tri tjedna nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započele rat s Iranom. Ministarstvo obrane Emirata izjavilo je da je do sada odgovorilo na iranske napade s 345 raketa, 15 krstarećih raketa i više od 1700 dronova.
18:35
Poruka Trumpu
Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti razmjerno.
18:01
Vraća li se EU rješenju koje je godinama izbjegavao?
Europska unija i dalje uvozi više od 50 posto energije, dok kućanstva i industrija plaćaju među najvišim cijenama električne energije na svijetu. U takvim okolnostima rasprava o povratku nuklearne energije – kao ključu za energetsku neovisnost i stabilnije cijene – ponovno je izbila u prvi plan.
16:47
Zatvaranje Hormuškog tjesnaca
Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump provede prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, priopćila je u nedjelju Iranska revolucionarna garda.
16:38
Vožnja par-nepar
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je novi, deseti po redu, paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od energetske krize. Otkrio je što je s plutajućim PDV-om, plavim dizelom i mogućom vožnjom par-nepar.