četri tjedna rata

Crna predviđanja: Ako rat potraje dulje od šest mjeseci, nema ekonomije koja neće nastradati

Izvor: Pixsell  /  Autor: Igor Soban/PIXSELL
Hormuški tjesnac ostaje otvoren za sve brodove osim plovila povezanih s "iranskim neprijateljima", rekao je u nedjelju iranski predstavnik pri UN-ovoj pomorskoj agenciji, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će ciljati iranske elektrane ne bude li plovni put "u potpunosti otvoren" u roku od 48 sati.

Ključne informacije

Trump prijeti Iranu uništenjem elektrana ako ne otvore Hormuški tjesnac u 48 sati 

Iran odgovara Trumpu najavom napada na postrojenja za desalinizaciju u regiji 

Izrael: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto oboreno

Iran prijeti "nepovratnom štetom" infrastrukture regije ako se napadnu elektrane

Iranski projektili posijali paniku i razorili zgrade u dva izraelska grada

Prijetnja iranskim napadima tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana spriječila je većinu brodova da prođu kroz uski tjesnac, kanal kojim se prevozi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, prijeteći globalnim energetskim šokom.Ali Musavi je rekao da je Teheran spreman surađivati ​​s Međunarodnom pomorskom organizacijom kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i zaštitili pomorci u Zaljevu te je dodao da brodovi koji nisu povezani s "iranskim neprijateljima" mogu proći tjesnacem uz koordinaciju sigurnosnih dogovora s Teheranom.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Ranije je Donald Trump dao Iranu 48 sati da otvori Hormuški tjesnac za pomorski promet ili će se suočiti s uništenjem iranskih elektrana. Američka prijetnja dolazi nakon što su dva iranska projektila pogodila dva južna izraelska grada u subotu navečer, jedan od njih u blizini centra za nuklearna istraživanja, ozlijedivši više od 100 ljudi i prouzročivši veliku materijalnu štetu.

  • 20:23

    180 hrvatskih pomoraca čeka u Perzijskom zaljevu

    Hormuški tjesnac, jedna od ključnih svjetskih pomorskih i energetskih ruta, i dalje je pod blokadom. Na sidru su stotine brodova, među njima i oni s hrvatskim pomorcima kojih je u ratnom području više od 180. Hormuškim tjesnacem, kroz koji je prije rata dnevno prolazilo oko 140 brodova, danas prolaze tek rijetki. Brodovi s hrvatskim pomorcima većinom su usidreni u Perzijskom zaljevu, a pomorski agenti u stalnom su kontaktu s posadama. >>>Cijeli članak<<<

  • 20:08

    Tržište može podnijeti sukob od nekoliko mjeseci

    Patrick Pouyanne, izvršni direktor francuskog naftnog diva TotalEnergies, upozorio je da bi dugotrajan rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao imati ozbiljne posljedice za svjetsko gospodarstvo. U izjavi za kinesku državnu televiziju CGTN rekao je da bi globalno tržište moglo podnijeti sukob koji traje tri ili četiri mjeseca jer se trenutačni šok još može ublažiti postojećim zalihama. >>>Cijeli članak<<<

  • 19:52

    Rutte podupire Trumpov napad na Iran

    Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nedjelju je otvoreno podržao vojnu kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, poručivši da očekuje kako će se saveznici unutar NATO-a u konačnici ujediniti u potpori Trumpu. 'Koliko znam, uvijek se na kraju okupimo', rekao je Rutte u razgovoru za CBS-ovu emisiju Face the Nation. >>>Cijeli članak<<<

  • 19:50

    Počinje ono čega su se ekonomisti bojali

    Nakon prvih američko-izraelskih napada na Iran, tržišta su vjerovala da će ekonomske posljedice biti kratkog vijeka. No tri tjedna kasnije postaje jasno da bi dugotrajan sukob mogao izazvati ozbiljan globalni šok – od rasta cijena energije do usporavanja gospodarskog rasta i ponovnog jačanja inflacije. >>>Cijeli članak<<<

  • 19:46

    Odnosi SAD-a i EU u neizvjesnoj fazi

    Finski predsjednik Alexander Stubb upozorio je da su odnosi između Europe i Sjedinjenih Država ušli u novu, neizvjesniju fazu, poručivši kako saveznici trebaju 'spasiti što se spasiti može' od transatlantskog partnerstva. U intervjuu za Telegraph, Stubb priznaje da je danas 'pesimističniji, odnosno realniji' nego prije godinu dana, kada je vjerovao da bi SAD i Europa mogli zajednički pojačati pritisak na Rusiju i natjerati Vladimira Putina na primirje u Ukrajini. >>>Cijeli članak<<<

  • 18:47

    Novi napadi na zaljevske zemlje

    Teheran je u nedjelju pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje, više od tri tjedna nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započele rat s Iranom. Ministarstvo obrane Emirata izjavilo je da je do sada odgovorilo na iranske napade s 345 raketa, 15 krstarećih raketa i više od 1700 dronova. >>>Cijeli članak<<<

  • 18:35

    Poruka Trumpu

    Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti razmjerno. >>>Cijeli članak<<<

  • 18:01

    Vraća li se EU rješenju koje je godinama izbjegavao?

    Europska unija i dalje uvozi više od 50 posto energije, dok kućanstva i industrija plaćaju među najvišim cijenama električne energije na svijetu. U takvim okolnostima rasprava o povratku nuklearne energije – kao ključu za energetsku neovisnost i stabilnije cijene – ponovno je izbila u prvi plan. >>>Cijeli članak<<<


  • 16:47

    Zatvaranje Hormuškog tjesnaca

    Iran će potpuno zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump provede prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja, priopćila je u nedjelju Iranska revolucionarna garda. >>>Cijeli članak<<<

  • 16:38

    Vožnja par-nepar

    Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je novi, deseti po redu, paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od energetske krize. Otkrio je što je s plutajućim PDV-om, plavim dizelom i mogućom vožnjom par-nepar. >>>Cijeli članak<<<

