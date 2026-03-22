Patrick Pouyanne

Šef naftnog diva TotalEnergies: Ako rat potraje dulje od pola godine, stradat će sve ekonomije svijeta

V. B.

22.03.2026 u 20:08

Patrick Pouyanne
Patrick Pouyanne Izvor: EPA / Autor: PASCAL ROSSIGNOL / POOL
Patrick Pouyanne, izvršni direktor francuskog naftnog diva TotalEnergies, upozorio je da bi dugotrajan rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao imati ozbiljne posljedice za svjetsko gospodarstvo

U izjavi za kinesku državnu televiziju CGTN rekao je da bi globalno tržište moglo podnijeti sukob koji traje tri ili četiri mjeseca jer se trenutačni šok još može ublažiti postojećim zalihama.

Istaknuo je da je zbog blokade Hormuškog tjesnaca u Perzijskom zaljevu zaglavljeno oko 10 milijuna barela nafte dnevno i da se ta količina ne može lako nadomjestiti iz drugih izvora u svijetu.

'Ako ovo potraje dulje od šest mjeseci, osjetit ćemo stvarne posljedice. To će oštetiti sva gospodarstva svijeta', rekao je Pouyanne.

uži kabinet vlade

četri tjedna rata

racionalizacija

