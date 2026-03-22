Vraća li se EU rješenju koje je godinama izbjegavao? 'Bila je to ogromna strateška greška'

Europska unija i dalje uvozi više od 50 posto energije, dok kućanstva i industrija plaćaju među najvišim cijenama električne energije na svijetu. U takvim okolnostima rasprava o povratku nuklearne energije – kao ključu za energetsku neovisnost i stabilnije cijene – ponovno je izbila u prvi plan

Dodatni poticaj stigao je s Bliskog istoka. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca uslijed rata s Iranom poguralo je cijene energenata naviše i ponovno razotkrilo koliko je Europa ranjiva kada je riječ o opskrbi. Kao i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., novi geopolitički šok već sada povećava troškove uvoza za milijarde eura. Tema energetske suverenosti tako se vratila u središte europske politike. Europska komisija ovog je mjeseca predstavila paket inicijativa vezanih uz nuklearnu energiju kao dio šire strategije za stabilizaciju energetskog sustava, piše Euronews.

Prema podacima Eurostata, europska primarna proizvodnja energije i dalje se u velikoj mjeri oslanja na naftu i srodne izvore, ukupno oko 549 milijuna tona ekvivalenta nafte. Obnovljivi izvori čine više od 45 posto proizvodnje, no ukupni energetski miks i dalje snažno ovisi o uvozu – oko 38 posto otpada na naftu i naftne derivate, a približno 21 posto na plin. U međuvremenu, čak i u razdobljima bez kriza, europski potrošači plaćaju visoke cijene električne energije. Među najskupljima su Njemačka, Belgija i Danska, što Europska komisija redovito ističe. Nuklearna energija ne može ponuditi brzo rješenje – riječ je o dugoročnim projektima koji zahtijevaju godine planiranja i izgradnje. No aktualna kriza potaknula je ozbiljno preispitivanje njezine uloge u budućnosti europske energetike. Na Samitu o nuklearnoj energiji u Parizu 10. ožujka europski su čelnici jasno dali do znanja da bez nuklearne energije neće biti ni stvarne neovisnosti ni stabilnih cijena. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pritom je bila izravna: smanjenje udjela nuklearne energije nazvala je 'strateškom pogreškom', istaknuvši da se Europa odrekla pouzdanog i cjenovno pristupačnog izvora energije s niskim emisijama. Riječ je o značajnom zaokretu u odnosu na ranije stavove. Njemačka je, primjerice, zatvorila posljednje nuklearne elektrane 2023., a kancelar Friedrich Merz danas taj potez naziva 'ozbiljnom strateškom pogreškom'. Povratak na stare reaktore više nije moguć, pa se fokus preusmjerava na izgradnju novih kapaciteta i razvoj malih modularnih reaktora (SMR). Za razliku od Njemačke, Francuska već sada proizvodi oko 65 posto električne energije iz nuklearnih izvora i izvozi viškove, što jasno pokazuje potencijalnu prednost u pogledu energetske neovisnosti.

Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia







