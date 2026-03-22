Poruka iz Irana Trumpu: Na svaki napad na ključnu infrastrukturu odgovorit ćemo razmjerno

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi poručio je da će Teheran na svaki napad na elektrane i drugu ključnu infrastrukturu odgovoriti razmjerno
Kako prenosi iranska agencija Mehr, Garibabadi je rekao da prijetnje iranskim elektranama i "vitalnoj infrastrukturi" predstavljaju prijetnje civilnim objektima koji ne bi smjeli biti meta u ratu.
Dodao je da će, s obzirom na to da Vijeće sigurnosti UN-a nije ispunilo svoju dužnost da zaustavi agresiju i okonča kršenja, Iran iskoristiti svoje prirodno pravo na samoobranu.
"Svaki napad na vitalnu infrastrukturu Irana bit će dočekan razmjernim odgovorom", rekao je Garibabadi.
Poručio je i da će punu pravnu odgovornost i sve posljedice eventualne daljnje eskalacije snositi oni koji su je pokrenuli.