Rubio najavio nove sankcije Kubi: 'Komunistički režim nam prijeti'

Američki predsjednik Donald Trump je prošli tjedan potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuju američke sankcije protiv Kube.

Prema toj naredbi Trumpova administracija cilja Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), vojni konglomerat za koji američki dužnosnici tvrde da kontrolira najmanje 40% kubanskog gospodarstva, i njegovu izvršnu predsjednicu Aniju Guillerminu Lastres Moreru. Mjere su također, usmjerene na Moa Nickel SA, zajedničko ulaganje tvrtke Sherritt International Corp sa sjedištem u Torontu i kubanske državne tvrtke za nikal, koja rudari nikal i kobalt.

Trumpova administracija također je oštro ograničila putovanja i doznake SAD-a na otok te je krenula u odvraćanje regionalnih saveznika od angažiranja kubanskih liječnika, dugogodišnjeg programa koji Kuba promiče u ime solidarnosti, ali koji je ujedno i glavni izvor čvrste valute.