Trump: 'Poigravali su se s nama, mi smo ih sravnili. Padali su tako prekrasno u ocean...'

Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da se krhko primirje s Iranom i dalje održava, unatoč dramatičnoj razmjeni napada u Hormuškom tjesnacu koja je zaprijetila urušavanjem aktualnih mirovnih pregovora
Trump je rekao da se Iran ‘poigravao sa SAD-om’, referirajući se na iranski raketni i dronski napad usmjeren na američke razarače mornarice u Hormuškom tjesnacu u četvrtak. ‘Poigravali su se s nama. Mi smo ih sravnili’, rekao je Trump novinarima u četvrtak navečer po washingtonskom vremenu. ‘Ako nema primirja, nećete morati ništa pitati. Dovoljno će biti pogledati golemi sjaj koji dolazi iz Irana', prenosi Independent.
Američki predsjednik ipak je naglasio da Washington i dalje nastavlja pregovore s Teheranom. Trump je kasnije incident opisao kao ‘lagani udarac’, a iransko vodstvo nazvao je ‘luđacima’, upozorivši Teheran da će se suočiti s puno žešćim odgovorom ako brzo ne pristane na dogovor kojim bi se okončao sukob.
Kasnije se pohvalio i reakcijom američke mornarice, tvrdeći da su razarači s navođenim projektilima bez većih problema odbili iranski napad. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao je: ‘Dronovi su stigli i bili spaljeni još u zraku. Padali su tako prekrasno u ocean, poput leptira koji pada prema vlastitom grobu!’
Trump je potom dodatno zaoštrio retoriku prema Teheranu. ‘Kao što smo ih ponovno nokautirali danas, u budućnosti ćemo ih udariti puno jače i puno brutalnije ako HITNO ne potpišu sporazum!’, poručio je američki predsjednik.
Na pitanje koliko su Sjedinjene Države blizu postizanja sporazuma s Iranom, Trump je odgovorio: ‘To bi se moglo dogoditi bilo kojeg dana, a možda se neće dogoditi.’ ‘Vjerujem da oni žele dogovor više nego ja’, rekao je Trump novinarima u četvrtak navečer po washingtonskom vremenu.