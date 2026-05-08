Trump: 'Poigravali su se s nama, mi smo ih sravnili. Padali su tako prekrasno u ocean...'

Trump je rekao da se Iran ‘poigravao sa SAD-om’, referirajući se na iranski raketni i dronski napad usmjeren na američke razarače mornarice u Hormuškom tjesnacu u četvrtak. ‘Poigravali su se s nama. Mi smo ih sravnili’, rekao je Trump novinarima u četvrtak navečer po washingtonskom vremenu. ‘Ako nema primirja, nećete morati ništa pitati. Dovoljno će biti pogledati golemi sjaj koji dolazi iz Irana', prenosi Independent.

Američki predsjednik ipak je naglasio da Washington i dalje nastavlja pregovore s Teheranom. Trump je kasnije incident opisao kao ‘lagani udarac’, a iransko vodstvo nazvao je ‘luđacima’, upozorivši Teheran da će se suočiti s puno žešćim odgovorom ako brzo ne pristane na dogovor kojim bi se okončao sukob.