Trump: 'Uništili smo sedam manjih brodova. Možda je vrijeme da se J. Koreja uključi u misiju'

U objavi na platformi Truth Social naveo je kako 'u ovom trenutku nema štete' tijekom prolaska kroz tjesnac , dodajući da su američke snage oborile 'sedam malih brodova', odnosno, kako ih je nazvao, 'brze čamce'. 'To je sve što im je ostalo', napisao je Trump.

Dodao je i da bi se Južna Koreja trebala pridružiti operaciji: 'Možda je vrijeme da se Južna Koreja uključi u misiju.' Američka vojska ranije je tijekom dana priopćila da su 'neutralizirane sve prijetnje' u tjesnacu, u sklopu pokušaja ponovnog otvaranja ključnog pomorskog pravca.

Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je u ponedjeljak došlo do požara i eksplozije na brodu kompanije HMM koji je prolazio kroz tjesnac. Trump je pritom naglasio da, osim tog incidenta, 'u ovom trenutku nema štete tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac'.