Trump: 'Uništili smo sedam manjih brodova. Možda je vrijeme da se J. Koreja uključi u misiju'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da američke snage u Hormuškom tjesnacu zasad nisu pretrpjele štetu te da su tijekom operacija 'uništile sedam manjih plovila'
U objavi na platformi Truth Social naveo je kako 'u ovom trenutku nema štete' tijekom prolaska kroz tjesnac, dodajući da su američke snage oborile 'sedam malih brodova', odnosno, kako ih je nazvao, 'brze čamce'. 'To je sve što im je ostalo', napisao je Trump.
Dodao je i da bi se Južna Koreja trebala pridružiti operaciji: 'Možda je vrijeme da se Južna Koreja uključi u misiju.' Američka vojska ranije je tijekom dana priopćila da su 'neutralizirane sve prijetnje' u tjesnacu, u sklopu pokušaja ponovnog otvaranja ključnog pomorskog pravca.
Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je u ponedjeljak došlo do požara i eksplozije na brodu kompanije HMM koji je prolazio kroz tjesnac. Trump je pritom naglasio da, osim tog incidenta, 'u ovom trenutku nema štete tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac'.