TRI DRONA

UAE optužuje Iran za napad dronom: 'Izbio je požar u zoni naftne industrije'

I.K./Hina

04.05.2026 u 18:46

Požar, Fudžairah
Požar, Fudžairah Izvor: Društvene mreže / Autor: X
Bionic
Reading

Vlasti ⁠Ujedinjenih Arapskih Emirata ⁠priopćile su ⁠u ponedjeljak da je ​izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah ​nakon iranskog napada dronovima.

Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti.

Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.

vezane vijesti

Ministarstvo obrane UAE objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more.

Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirate u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE koja zaobilazi Hormuški tjesnac.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ANALIZIRA

TONČI TADIĆ ANALIZIRA

Putinu se trese prijestolje, zna se i tko mu radi o glavi: 'Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko'
'bez nas'

'bez nas'

Macron prelomio: Francuska neće sudjelovati u američkoj misiji u Hormuzu
mrtvi migranti

mrtvi migranti

Užas kod Karlovca: Iz bolnice otkrili stanje ozlijeđenih muškaraca

najpopularnije

Još vijesti