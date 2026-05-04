UAE optužuje Iran za napad dronom: 'Izbio je požar u zoni naftne industrije'

Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.

Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar , stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti.

Ministarstvo obrane UAE objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more.

Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirate u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE koja zaobilazi Hormuški tjesnac.