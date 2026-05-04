UAE optužuje Iran za napad dronom: 'Izbio je požar u zoni naftne industrije'

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su u ponedjeljak da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah nakon iranskog napada dronovima.
Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti.
Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.
Ministarstvo obrane UAE objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more.
Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirate u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE koja zaobilazi Hormuški tjesnac.