Kuvajtu se ovo nije dogodilo 36 godina: Brojka je na kraju travnja bila - nula

Kada kopneni i morski skladišni kapaciteti budu popunjeni, proizvođači bi mogli biti prisiljeni zatvarati bušotine, što nosi visoke troškove i rizik od oštećenja infrastrukture.

Kuwait Petroleum Corporatio n ranije je u više navrata proglasio višu silu za isporuke nafte i derivata jer tankeri više nisu mogli slobodno prolaziti kroz Hormuški tjesnac , jedini kuvajtski izvozni pravac.

Prekid izvoza snažno je pogurao cijenu kuvajtske nafte, pa je referentna vrijednost skočila za 6,14 dolara, na 112,32 dolara po barelu. Taj rast manje odražava stvarnu trgovinu, a više procjenu budućeg rizika i regionalne neizvjesnosti zbog moguće dugotrajnije nestašice opskrbe iz Zaljeva.

Analitičari Goldman Sachsa ocijenili su da su Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Irak među državama koje su najizloženije zatvaranju tjesnaca jer gotovo u potpunosti ovise o toj ruti za izvoz. Saudijska Arabija i Oman, s druge strane, imaju više prostora za preusmjeravanje isporuka preko drugih terminala i luka.

Banka procjenjuje da je proizvodnja u Zaljevu pala za oko 57 posto u odnosu na razinu prije rata. Kuvajtski dužnosnici upozorili su i da bi potpuna obnova izvoznih kapaciteta, čak i nakon mogućeg nastavka plovidbe, mogla trajati mjesecima zbog razmjera ugašene infrastrukture i zatvorenih bušotina.

Posljednji put kuvajtski izvoz sirove nafte pao je na nulu nakon iračke invazije 1990. godine, kada su tijekom povlačenja zapaljene stotine naftnih bušotina i teško oštećena proizvodna infrastruktura.