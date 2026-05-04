Kaos iznad Zaljeva: Letovi za UAE preusmjereni, napadi izazvali poremećaje u prometu

Više zrakoplova koji su letjeli prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima preusmjereno je u Muscat, dok su drugi kružili iznad Saudijske Arabije, pokazuju podaci servisa Flightradar24, nakon što su iranski napadi izazvali velike poremećaje u zračnom prometu
Do toga je došlo nakon što su UAE objavili da njihova protuzračna obrana presreće projektile i dronove.
Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćile su u ponedjeljak da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah nakon iranskog napada dronovima. Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti. Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.
Ministarstvo obrane UAE-a objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more. Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirata u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE-a koja zaobilazi Hormuški tjesnac.
S druge strane, iranski državni mediji, pozivajući se na visokog vojnog dužnosnika, tvrde da Iran nema planove za napad na UAE.