Kaos iznad Zaljeva: Letovi za UAE preusmjereni, napadi izazvali poremećaje u prometu

Do toga je došlo nakon što su UAE objavili da njihova protuzračna obrana presreće projektile i dronove.

Vlasti ⁠Ujedinjenih Arapskih Emirata ⁠priopćile su ⁠u ponedjeljak da je ​izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah ​nakon iranskog napada dronovima. Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti. Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.

Ministarstvo obrane UAE-a objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more. Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirata u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE-a koja zaobilazi Hormuški tjesnac.

S druge strane, iranski državni mediji, pozivajući se na visokog vojnog dužnosnika, tvrde da Iran nema planove za napad na UAE.