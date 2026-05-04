NAPADI IRANA

Kaos iznad Zaljeva: Letovi za UAE preusmjereni, napadi izazvali poremećaje u prometu

L. Š.

04.05.2026 u 20:45

Požar, Fudžairah
Požar, Fudžairah Izvor: Društvene mreže / Autor: X
Bionic
Reading

Više zrakoplova koji su letjeli prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima preusmjereno je u Muscat, dok su drugi kružili iznad Saudijske Arabije, pokazuju podaci servisa Flightradar24, nakon što su iranski napadi izazvali velike poremećaje u zračnom prometu

Do toga je došlo nakon što su UAE objavili da njihova protuzračna obrana presreće projektile i dronove.

vezane vijesti

Vlasti ⁠Ujedinjenih Arapskih Emirata ⁠priopćile su ⁠u ponedjeljak da je ​izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah ​nakon iranskog napada dronovima. Timovi civilne zaštite odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, stoji u priopćenju ureda lokalnih vlasti. Iz Irana zasad nema komentara na ta izvješća.

Ministarstvo obrane UAE-a objavilo je ranije da je ta zaljevska zemlja presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more. Fudžairah je glavni terminal za izvoz nafte iz Emirata u Omanski zaljev te jedina veća luka UAE-a koja zaobilazi Hormuški tjesnac.

S druge strane, iranski državni mediji, pozivajući se na visokog vojnog dužnosnika, tvrde da Iran nema planove za napad na UAE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
gordan maras

gordan maras

Bivši ministar: 'Tereza je rekla istinu o Titu i zbog toga je još više cijenim'
split-kaštela-solin

split-kaštela-solin

Još jedno ljeto u prometnom kaosu: Za Širinu se traži novi izvođač radova
NA ISTOKU NJEMAČKE

NA ISTOKU NJEMAČKE

Automobilom se zaletio u masu usred Leipziga, ima mrtvih. Policija uhitila vozača

najpopularnije

Još vijesti