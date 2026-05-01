Novi trgovinski udar na EU: Trump najavio carine od 25 posto!

Trump je pritom poručio da se više carine neće odnositi na vozila proizvedena u američkim tvornicama.

‘EU se ne pridržava sporazuma’

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je najavljenu mjeru predstavio kao odgovor na ponašanje Europske unije, ali i kao poticaj proizvođačima da proizvodnju presele ili prošire u Sjedinjenim Državama.

‘Zadovoljstvo mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države. Carina će biti povećana na 25 posto. U potpunosti je jasno i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u tvornicama u SAD-u, carine neće biti’, napisao je Trump.

Trump tvrdi da ulaganja dosežu rekordne iznose

Američki predsjednik ustvrdio je i da se u nove pogone za proizvodnju automobila i kamiona diljem SAD-a ulaže više od 100 milijardi dolara.

Prema njegovim riječima, u tijeku je gradnja više tvornica koje bi uskoro trebale početi s radom, a zapošljavat će američke radnike.

‘Mnoge tvornice automobila i kamiona trenutačno se grade, uz više od 100 milijardi dolara ulaganja, što je rekord u povijesti proizvodnje automobila i kamiona. Te tvornice, u kojima će raditi američki radnici, uskoro će se otvoriti. Nikada se ništa slično nije događalo u Americi’, poručio je Trump.