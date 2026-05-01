Novi trgovinski udar na EU: Trump najavio carine od 25 posto!

L. Filipović

01.05.2026 u 18:29

Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da već idući tjedan planira povećati carine na automobile i kamione uvezene iz Europske unije na 25 posto, optužujući Bruxelles da se ne pridržava ranije dogovorenog trgovinskog sporazuma

Trump je pritom poručio da se više carine neće odnositi na vozila proizvedena u američkim tvornicama.

‘EU se ne pridržava sporazuma’

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je najavljenu mjeru predstavio kao odgovor na ponašanje Europske unije, ali i kao poticaj proizvođačima da proizvodnju presele ili prošire u Sjedinjenim Državama.

‘Zadovoljstvo mi je objaviti da ću, na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države. Carina će biti povećana na 25 posto. U potpunosti je jasno i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u tvornicama u SAD-u, carine neće biti’, napisao je Trump.

Trump tvrdi da ulaganja dosežu rekordne iznose

Američki predsjednik ustvrdio je i da se u nove pogone za proizvodnju automobila i kamiona diljem SAD-a ulaže više od 100 milijardi dolara.

Prema njegovim riječima, u tijeku je gradnja više tvornica koje bi uskoro trebale početi s radom, a zapošljavat će američke radnike.

‘Mnoge tvornice automobila i kamiona trenutačno se grade, uz više od 100 milijardi dolara ulaganja, što je rekord u povijesti proizvodnje automobila i kamiona. Te tvornice, u kojima će raditi američki radnici, uskoro će se otvoriti. Nikada se ništa slično nije događalo u Americi’, poručio je Trump.

