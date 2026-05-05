U ruskim napadima ubijeno 22 ljudi uoči ukrajinskog prekida vatre

Rusija je najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kada se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Ukrajina je, kao odgovor, najavila neograničeno primirje koje bi počelo noćas u ponoć, pozivajući Rusiju da napravi isto.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija "ne može zaustaviti napade na jedan dan zbog svoje vojne parade".

U napadu na grad Zaporižja ubijeno je najmanje 12, a ozlijeđeno 16 ljudi, objavile su hitne službe i regionalni guverner Ivan Fedorov na Telegramu.