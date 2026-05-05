Barić: Ruska proljetna ofenziva je zaustavljena, a ni ljetnoj se ne piše dobro

'Oni to sad to mogu. Ako su mogli prije nekoliko dana onesposobiti nekoliko ruskih lovaca pete generacije, jedan Su-34, mogu i to', rekao je Barić. Smatra da u Rusiji vlada veliko nezadovoljstvo nakon kontrole interneta , ali zbog sve gore ekonomske situacije.

Prvi put od 2007. ne očekuje se da će kolone teške vojne opreme i tenkovi proći Crvenim trgom. Razlog je, navodi Kremlj, operativna situacija, kako Moskva naziva stalnu terorističku prijetnju iz Kijeva. Vojni analitičar Robert Barić gostujući na RTL-u kazao je da 'ako Ukrajinci žele, oni će nešto napraviti da poremete paradu'.

'Bojište u Ukrajini uopće nije 'on the ropes', Ukrajina je u 2025. puno bolje stajala nego u 2024. godini. Vi sada imate sve naznake da je ruska proljetna ofenziva zaustavljena, a ni da se ljetnoj ofenzivi ne piše dobro. Zašto? Zato što se karakter rata u Ukrajini potpuno promijenio u ove četiri godine. Nekad ste vidjeli operacije Desert Storm ili Iraqi Freedom - kratkotrajni zračni udari, masovnost i sve je brzo gotovo. Sada, prvo zahvaljujući masovnoj upotrebi besposadnih sustava, dronova počeli su Ukrajinci u '23., pa su i Rusi pratili. A sada imamo ono što se zove "Data Driven Warfare", ratovanje pokretano podacima. Upotreba umjetne inteligencije za obradu podataka, za detektiranje ciljeva i navođenje projektila, duboki udari u pozadinu protivnika, plus masovna proizvodnja jeftinih sustava - to sve mijenja stvari. Rusi praktički u zadnja četiri mjeseca ozbiljno ne pokazuju da mogu nadoknaditi gubitke koje doživljavaju na bojišt', istaknuo je Barić.

Smatra da se polako dolazi do kulminacijske točkete da idemo prema zamrznutom sukobu i da Rusija jednostavno ne može pobijediti u ovom ratu.

'Što će biti poslije, vidjet ćemo, ali Putin više nije siguran. Neće ga oboriti, ali raste nezadovoljstvo u gospodarskim i političkim krugovima i među ruskom javnosti', mišljenja je Barić.

Upitan oko situacije u Hormuškom tjesnacu kazao je da operacija, projekt Sloboda, jednostavno je pokušaj Washingtona da ponovno stekne inicijativu na ovom ratištu.

'Jer bez obzira na to što su nanijeli velike gubitke iranskoj vojsci, Revolucionarnoj gardi i iranskoj ekonomiji, Iran se nije slomio', kazao je Barić zaključivši da ovoj američki projekt ne može uspjeti.