Trebat će mjeseci da se normalizira plovidba Hormuzom: 'Ovo je dobra lekcija'

ITF je analizu podijelio novinarima tijekom svog godišnjeg samita održanog u njemačkom gradu Leipzigu.

„Čak kada tjesnac i bude otvoren, promet se neće odmah vratiti na razinu prije krize. Trgovački uvjeti mogli bi mjesecima ograničavati prijevoz“, navedeno je.

Ta organizacija, koja okuplja 72 zemlje među kojima i Hrvatsku , navela je u svojoj analizi da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalaženju posade, ugovaranju brodova, cijeni osiguranja tereta i brodova, a također i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture.

SAD i Iran, koji blokiraju promet uskim Hormuškim tjesnacem, gdje obično prolazi 25 posto svjetskih naftnih tankera, proglasili su krhko primirje 8. travnja. Tijekom prvog tjedna je tjesnacem prošlo svega 45 brodova.

Prolaz je sada uvjetovan koridorima pod kontrolom iranske mornarice, dok dvije zaraćene zemlje vode pregovore. Od kada su SAD i Izrael napali Iran krajem veljače oko 1.000 trgovačkih brodova i 20.000 pomoraca ostalo je blokirano u Perzijskom zaljevu.

„Ovo je šok nakon kojeg ćemo razmišljati drugačije“, rekao je Hini generalni tajnik ITF-a Young Tae Kim.

„Ovo je dobra lekcija nakon koje se otvara pitanje otpornosti vlada na ovakve događaje. A također i potrebe korištenja goriva iz obnovljivih izvora“, dodao je.

Poskupljenje mlaznog goriva

U Leipzigu se okupilo 1.200 sudionika, među kojima 39 ministara, koji su raspravljali o situaciji u globalnom prometu i otpornosti na političke, klimatske i financijske probleme.

ITF smatra da koncentracija trgovine u malom broju pomorskih koridora predstavlja globalni rizik za svijet jer čim jedan prestane biti operativan to se osjeća u svim dijelovima svijeta.

Cijena mlaznog goriva se udvostručila pa su u svibnju aviokompanije diljem svijeta otkazale 13.000 letova, podatak je analitičke kompanije Cirium.

Lufthansa i Croatia Airlines najavile su otkazivanje dijela letova tijekom ljetne sezone kada je potrošnja goriva velika.

„Tijekom pandemije koronavirusa ljudi su uvidjeli da ne mogu ništa bez prometa, da ne mogu posjećivati bližnje niti se kretati. To se sada ponavlja s ovom krizom“, rekao je Kim koji je na čelu ITF-a od 2017.

Napomenuo je da su vlade, uključujući i onu Južne Koreje, u čijem je ministarstvu prometa radio do dolaska u ITF, „podcjenjivale ministarstva prometa“.

„Ono je uvijek bilo niže rangirano, uvijek ispod ministarstva vanjskih poslova, energetike…Uvijek ga se smatralo tehničkim ministarstvom. Ali sada ljudi razumiju važnost prometa“, izjavio je.

Kim je rekao da je uoči dolaska na samit ITF-a „osjećao veliki pritisak zbog svega što se događa u svijetu“.

„Globalna smo platforma, na koju dolaze ljudi iz cijelog svijeta, pa nismo znali kakvu reakciju očekivati. Hoće li biti atmosfera suradnje i prijateljstva zbog sukoba“, izjavio je.

„No, unatoč okolnostima sve je prošlo uspješno i dobro“, dodao je.

ITF je organizacija u sklopu koje se od 1953. godine sastaju ministri prometa, a sjedište joj je u Parizu u zgradi Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Djeluje kao think-tank za promišljanje o transportnoj politici, donosi preporuke te svake godine organizira globalni samit.

ITF je u četvrtak primio u članstvo Ganu, Panamu i Peru, što je prvo proširenje nakon 2024.

Panamskim kanalom, koji spaja Pacifički i Atlantski ocean, prolazi 6 posto svjetskog pomorskog prometa. Trgovačke luke Perua na obali Pacifičkog mora sve su važnije za trgovinu, a Gana je regionalni trgovački centar na zapadu Afrike.