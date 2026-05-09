Kruzer s izoliranim putnicima zbog hantavirusa izgrađen je u Brodosplitu: Evo detalja

Kruzer MV Hondius, koji posljednjih dana puni naslovnice svjetskih medija zbog širenja hantavirusa među putnicima i posadom, povezan je i s Hrvatskom. Naime, brod koji plovi prema Tenerifeu izgrađen je u splitskom Brodosplitu.

Riječ je, kako prenosi Slobodna Dalmacija, o ekspedicijskom kruzeru specijaliziranom za putovanja polarnim područjima, izgrađenom za nizozemsku tvrtku Oceanwide Expeditions. Prema podacima DIV Grupe, Hondius je dug 107,6 metara i širok 17,6 metara, a može primiti 196 putnika smještenih u 85 kabina. O njima brinu 72 člana posade. Brod pokreću dva glavna motora ukupne snage 4260 kilovata, a postiže brzinu do 15 čvorova. Putnicima su na raspolaganju različite kategorije smještaja, od apartmana do dvokrevetnih i četverokrevetnih kabina. Oceanwide Expeditions specijaliziran je za ekspedicijska putovanja na Arktik i Antarktiku, a njihovi kruzeri koriste se za manje ture koje putnicima omogućuju pristup teško dostupnim polarnim područjima i istraživanje prirode pomoću manjih gumenih čamaca.

Dok se Hondius približava španjolskom otoku Tenerifeu, više europskih država organizira evakuaciju svojih državljana s broda. Čelnik WHO-a uvjerava građane Tenerifa u sigurnost od hantavirusa Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus u subotu je poručio ljudima španjolskog otoka Tenerifa, najvećeg u Kanarskom otočju, da je rizik od hantavirusa nizak, dok se brod na kojom je izbila zaraza uputio prema njima i trebao bi pristići rano u nedjelju. Zaraza nije usporediva s pandemijom koronavirusa, istaknuo je Tedros. Rekao je da je svjestan da su ljudi zabrinuti. "Bol 2020. godine i dalje je postojana, i ne odbacujem je ni na jedan trenutak. No želim da me jasno čujete: ovo nije još jedan covid. Trenutačni javnozdravstveni rizik od hantavirusa je i dalje nizak", rekao je.