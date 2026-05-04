Promet kroz Hormuz miruje, unatoč američkim planovima za uklanjanje blokada

Nisu viđeni tankeri ni ostali komercijalni brodovi da čekaju u redu za tranzit, a njemačka brodarska grupa Hapag-Lloyd objavila je da je tranzit njezinih brodova i dalje nemoguć jer nije dovoljno jasno kakav je postupak za siguran prolaz.

Samo je jedan tanker, zajedno s nekoliko teretnih brodova i brodom za polaganje kabela , u ponedjeljak ušao u Omanski zaljev, pokazali su podaci MarineTraffica.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je kako će u ponedjeljak početi raditi na tomu da se omogući slobodna plovidba tjesnacem uz nastavak blokade iranskih luka.

CENTCOM je objavio i da su dva trgovačka broda pod američkom zastavom prošla kroz Hormuški tjesnac.

Američki razarači u Zaljevu 'aktivno pomažu u naporima za obnovu tranzita za komercijalni brodski promet', napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u.

'Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac i sigurno su na putu', dodaje se u izjavi.

Američko Središnje zapovjedništvo ranije je demantiralo izvješća iranskih medija da je američki brod pogođen projektilima koje su ispalile iranske snage. 'Nijedan brod američke mornarice nije pogođen. Američke snage podržavaju Projekt Sloboda i provode pomorsku blokadu iranskih luka', navodi se u objavi.

Brodarska industrija nije dobila nikakve smjernice u vezi s američkom operacijom i američkom nakanom, dok je ukupna sigurnosna situacija ostala nepromijenjena, izvijestilo je brodarsko udruženje BIMCO (Baltičko i međunarodno pomorsko vijeće).

'Bez pristanka Irana da se komercijalnim brodovima dopusti siguran tranzit Hormuškim tjesnacem trenutačno je nejasno što će biti s iranskom prijetnjom o plovidbi brodova', rekao je glavni časnik BIMCO-a za sigurnost Jakob Larsen. Udruga daje sigurnosna upozorenja za brodarsku industriju.