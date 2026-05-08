Veliki obrat u zdravstvu: Više medicinskih sestara vraća se nego što odlazi u inozemstvo

„Ukupan broj sestara i tehničara relativno je stabilan, ali raste broj prvostupnica i magistara sestrinstva jer se sestre sve više dodatno školuju”, rekla je Hrstić .

Kao jedan od razloga pozitivnih trendova oko zadržavanja sestara u zemlji ministrica je navela poboljšanje uvjeta rada i povećanje koeficijenata plaća u zdravstvu tijekom 2024. godine.

Naime, Komora medicinskih sestara prethodnih je godina izlazila s podatkom da godišnje iz Hrvatske u inozemstvo odlazi 200-tinjak medicinskih sestara i tehničara. Po podacima Komore, samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara.

„ Prošle godine odlazak iz Hrvatske zatražilo je 113 sestara, dok se vratila 241 sestra . To pokazuje značajan obrat u odnosu na prethodne godine”, rekla je ministrica, dodavši kako se sličan trend bilježi i među liječnicima, ali je izraženiji kod medicinskih sestara.

Dodala je kako izazovi i dalje postoje, osobito u primorskim i depriviranim područjima, a kao jednu od novih mjera izdvojila je razvoj sestrinskih savjetovališta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Program obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, u organizaciji KBC-a Sestre milosrdnice, započeo je ispred Klinike za traumatologiju simboličnom sadnjom magnolije. Magnoliju kao znak snage, dostojanstva i trajnosti sestrinske profesije zasadile su ministrica Hrstić i glavna sestra KBC-a Biserka Režek.

Uskoro pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara

Ministrica je tom prigodom najavila dovršetak pravilnika o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara, ocijenivši da je riječ o važnom koraku u priznavanju specifičnih kompetencija i dodatnog obrazovanja unutar sestrinske profesije.

Naglasila je da zdravstvena skrb ne podrazumijeva samo njegu bolesnika nego i edukaciju mlađih generacija, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na mentorstvo i stručno usavršavanje.

Glavna sestra KBC-a Sestre milosrdnice Biserka Režek rekla je da je bolnica posebno ponosna na program mentorstva koji razvija od 2016. godine.

„Zahvaljujući programu mentoriranja danas imamo dovoljan broj sestara, a mladi ljudi žele raditi u našem KBC-u”, rekla je Režek, dodavši da unatoč aktualnom nedostatku sestara vjeruje u pozitivan razvoj sustava.

„Škole su pune, sestre se vole školovati i vole svoj posao”, rekla je.

Na događaju su govorile i medicinske sestre zaposlene u Klinici za traumatologiju.

Sestra Valerija, s 23 godine radnog staža u jedinici intenzivnog liječenja, i sestra Lucija, koja šest godina radi na Odjelu za ozljede kralježnice, izjavile su da nikada nisu razmišljale o odlasku iz bolnice, a zbog dobrih međuljudskih odnosa na klinici rekle su da zaposlenici tu bolnicu doživljavaju kao „drugu obitelj”.

Međunarodni dan sestrinstva obilježava se svake godine 12. svibnja, na datum rođenja Florence Nightingale, utemeljiteljice modernog sestrinstva, kako bi se istaknula važnost rada medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu.