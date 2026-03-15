Stiže nam opasno zahlađenje: Na moru marčana bura, na kopnu kiša, u gorju - snijeg

Prema DHMZ-ovoj prognozi aktualnoj u nedjelju poslijepodne, na Jadran sutra stiže prva marčana bura, a na kopnu će također značajno zahladiti uz kišu, dok je do kraja tjedna u gorskim predjelima moguć i snijeg

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu još pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, potkraj dana umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka podjednaka ili samo malo niža od nedjeljne, navodi Tomislav Kožarić u prognozi DHMZ-a koju prenosi HRT.

U središnjoj Hrvatskoj do sredine dana većinom sunčano, zatim naoblačenje, navečer i kiša, najprije na sjeveru. Vjetar najprije uglavnom slab, a poslijepodne će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4 °C, a najviša dnevna od 16 °C na sjeveru do 19 °C na jugu.

Na zapadu zemlje u početku pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana sa sjevera postupan porast naoblake i vjerojatnosti za mjestimice kišu, uglavnom na riječkom području. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, a potkraj dana bura u jačanju. Poslijepodne temperatura od 13 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 19 °C na moru.

Stiže marčana bura U Dalmaciji najviša temperatura između 17 i 20 °C, uz prevladavajuće sunčano. Ujutro i navečer slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura od 3 °C u Zagori do 13 °C na otocima. Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice sunčano. Ujutro mjestimice umjerena bura, zatim vjetar s mora. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12 °C, a poslijepodnevna od 17 do 20 °C.